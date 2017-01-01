РФС может проводить Кубок России по швейцарской системе

А можно зарплату тоже по "швейцарской системе" чтобы не сдохнуть?
РФС может изменить формат Кубка России.
Турнир может перейти на швейцарскую систему – по аналогии с тем, как будет проводиться Лига чемпионов с 2024 года.
- Сейчас участники еврокубков начинают свое выступление в Кубке России с 1/8 финала, остальные клубы РПЛ – с элитного группового раунда, состоящего из групп по три команды в каждой (по представителю из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ).
- Команды ФНЛ и ПФЛ отбираются раздельно. Победители однокруговых групповых турниров выходят в 1/8 финала.