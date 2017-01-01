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РФС может проводить Кубок России по швейцарской системе

РФС может изменить формат Кубка России.

Турнир может перейти на швейцарскую систему – по аналогии с тем, как будет проводиться Лига чемпионов с 2024 года.

  • Сейчас участники еврокубков начинают свое выступление в Кубке России с 1/8 финала, остальные клубы РПЛ – с элитного группового раунда, состоящего из групп по три команды в каждой (по представителю из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ).
  • Команды ФНЛ и ПФЛ отбираются раздельно. Победители однокруговых групповых турниров выходят в 1/8 финала.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3051

    Enter2006 1 час назад

    А можно зарплату тоже по "швейцарской системе" чтобы не сдохнуть?

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    Рейтинг: +24631

    vladimir-7 > Enter2006 59 минут назад

    ... лучше по шведской или по финской системам, там даже пенсия отличная.

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    Рейтинг: +186

    fakeid 1 час назад

    ипанутым нет покоя.

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