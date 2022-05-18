Сычев: «Спартак» многое задолжал болельщикам. Никто не ожидал такого результата на 100-летие»

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычев высказался о московском клубе.

— «Спартак» в сезон 100-летия сильно удивил, упав во вторую половину таблицы?

— Клуб давно лихорадит. Не привязываясь к датам, такие ситуации постоянно складываются вокруг «Спартака». Нет стабильной игры, стабильного результата. Кроме Карреры в последние годы ни один тренер не продержался пару сезонов.

Тренеру нужно время, чтобы выстроить игру, а руководство не дает шанса. Под таким давлением и прессом сложно в сжатые сроки построить тот футбол, который проповедует тренер.

Конечно, «Спартак» очень многое задолжал болельщикам. На 100-летие они ожидали не такого результата в чемпионате, но победа в Кубке России может сгладить впечатление.

— Нет опасения, что «Спартак» повторит путь «Торпедо», если у Федуна будут сложности с финансами?

— Неблагодарная вещь говорить в сослагательном наклонении. Никто не знает, что будет завтра. Мы не в курсе всей ситуации, известно только, что сам Федун сказал, что не бросит «Спартак» и будет всегда поддерживать.

— Это обнадеживает?

— Если первое лицо в клубе говорит, что так будет, нет смысла не верить его словам. Леонид Арнольдович не давал усомниться в его словах.

«Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

Красно-белые сыграют в финале Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?