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Радимов: «Все атакующие иностранцы в «Зените» с отрывом сильнее Языджи»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи в «Зенит».

– У «Зенита» уже есть иностранные игроки, нацеленные на атаку. Может ли Языджи вписаться в игру петербуржцев?

– Я до конца не знаю, это трансферная политика. Но все атакующие иностранцы, которые есть в «Зените», сильнее Языджи. С отрывом сильнее.

– «Зенит» может стремиться к трансферу Языджи, чтобы ослабить конкурентов?

– Купить футболиста и сгноить его на скамейке запасных? Купить редко играющего футболиста и заплатить за это деньги? Малком, Вендель, Клаудиньо, Юри Алберто – вся атакующая группа сильнее Языджи. Плюс он подвержен постоянным травмам.

  • Ранее сообщалось, что ЦСКА не станет выкупать Языджи у «Лилля» за 12 миллионов евро.
  • Игрок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт день за днем»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +649

    Suvorov51 52 минуты назад

    НУ КОНЕЧНО СИЛЬНЕЕ. ВОТ ТОЛЬКО ОТ АРСЕНАЛА ОНИ ОТОРВАТЬСЯ НЕ СМОГЛИ И ЗАМЕТЬ ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ КОМАНДА ЛИГИ. ЖАЛЬ АРСЕНАЛ . ЕСЛИ БЫ НЕ АДЖОЕВ МЫ ВПОЛНЕ МОГЛИ УДЕРЖАТЬСЯ В ВЫШКЕ. ХОТЯ ЧТО ТАМ НАМ ДЕЛАТЬ МЫ ПРОСТО СЛАБЫ. НУ буланов- родимов это попугай БОМЖАТНИКА ОН ПРОСТО ЧМО КАК ТРЕНЕР

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