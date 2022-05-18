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  • Зарема: «Из финала Кубка России хотят сделать Супербоул, но с Лепсом и Эмином. «Спартак» не готов платить за них»

Зарема: «Из финала Кубка России хотят сделать Супербоул, но с Лепсом и Эмином. «Спартак» не готов платить за них»

18 мая 2022, 10:43
15

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась по поводу организации финала Кубка России. Ей не нравится, что РФС пригласил Григория Лепса и Эмина Агаларова.

«Спартак» не является организатором матча. Поэтому относительно выбора артистов все вопросы и комментарии — к РФС. Футболисты выходят на поле играть. Напомню, что мы отменили свои концерты на столетие.

То, что организаторы вдохновились американским Супербоулом и хотят сделать аналогичное, но с Лепсом и Эмином — это их решение. И, конечно, клуб против нести расходы за приглашeнных артистов», – сказала Зарема.

  • В финале сыграют «Спартак» и «Динамо».
  • Матч пройдет 29 мая в «Лужниках».
  • Помимо Лепса и Эмина Агаларова, есть вероятность, что на матче выступят Егор Крид и Люся Чеботина.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Салихова Зарема
Комментарии (15)
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SLADE2019
1652862425
Ниже прочитал, что организаторы целый концерт собираются делать. Там кого только не пригласили. Однозначно, сами пусть и платят.
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ilichkadr
1652862546
Зарема, тебе видимо хотелось Клаву Коку с Моргенштерном, причём абсолютно бесплатно?
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TOMSON
1652863151
С кубком нужно что-то делать. Просто на футбол похоже народ не идёт. По этому лучше хоть так пробовать, чем просто смотреть, как он из года в год умирает. У меня племянница недавно сходила на Зенит Локо. Узнав, что там ещё и Клава Кока будет петь с ней ещё и подружка пошла. Я к чему. Большинству тут и на стадионах, как и и мне не далеко до старперства. И многие решение кажутся глупыми. Но если эти решения приведут молодежь, то какое право мы можем это дело осуждать? А Зареме я бы посоветовал не только критиковать, но что-то ещё и предлагать.
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САДЫЧОК
1652865021
Зачем нужны всякие Лепсы , с пропитой рожей. Выпустите школьников с мячиками , пусть ветераны футбола фотосессию сделают. Я бы и сам с Гавриловым , Горлуковичем , Андреевым с удовольствием пофоткался.
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portero
1652865850
А что так можно??? Организовать за чужой счёт, что-то я такого не помню, должен быть какой-то договор.... Зарема не в теме???
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kliker
1652873798
22 танцора с мячом на разогреве у Лепса и Эмина .
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NewLife
1652877867
Надеюсь РФС еще за свой счет организует пролет боевой авиации, награждение ментовских отличников и передовиков мясной промышленности с тов Жюковым в качестве конферансье.
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kvm
1652881004
поставьте Зареме шест
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Enter2006
1652889162
Значит пора тебе на "бенефис"! ))
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BRO_football
1652890529
К сожалению, футбол у нас в России настолько "любят", что скорее придут на концерт Лепса, МакSим или Егора Крида, чем на финал Кубка России по футболу. Поэтому, РФС выкручивается, как может. Будет стыдно по телевизору видеть полупустые Лужники.
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