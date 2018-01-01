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Зарема: «Из финала Кубка России хотят сделать Супербоул, но с Лепсом и Эмином. «Спартак» не готов платить за них»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась по поводу организации финала Кубка России. Ей не нравится, что РФС пригласил Григория Лепса и Эмина Агаларова.

«Спартак» не является организатором матча. Поэтому относительно выбора артистов все вопросы и комментарии — к РФС. Футболисты выходят на поле играть. Напомню, что мы отменили свои концерты на столетие.

То, что организаторы вдохновились американским Супербоулом и хотят сделать аналогичное, но с Лепсом и Эмином — это их решение. И, конечно, клуб против нести расходы за приглашeнных артистов», – сказала Зарема.

  • В финале сыграют «Спартак» и «Динамо».
  • Матч пройдет 29 мая в «Лужниках».
  • Помимо Лепса и Эмина Агаларова, есть вероятность, что на матче выступят Егор Крид и Люся Чеботина.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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