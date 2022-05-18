Зеленов: «Спартак» не отстранял комментатора Генича. Это сделал «Матч ТВ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию комментатора Константина Генича, что его от работы на матчах московской команды отстранил сам клуб.

«Спартак» не отстранял Генича. Его отстранило руководство «Матч ТВ» (если отстранило)» – сказал Зеленов.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Ранее на «Матч ТВ» запретили упоминать супругу владельца московского клуба Зарему Салихову.

Генич работает на телевидении с 2006 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?