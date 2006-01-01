Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

Зеленов: «Спартак» не отстранял комментатора Генича. Это сделал «Матч ТВ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию комментатора Константина Генича, что его от работы на матчах московской команды отстранил сам клуб.

«Спартак» не отстранял Генича. Его отстранило руководство «Матч ТВ» (если отстранило)» – сказал Зеленов.

  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • Ранее на «Матч ТВ» запретили упоминать супругу владельца московского клуба Зарему Салихову.
  • Генич работает на телевидении с 2006 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Генич: «Между Березуцким и ЦСКА будет непростой раунд переговоров, чтобы разрулить ситуацию» 2
Генич – о вылете «Арсенала»: «Обидно за Тулу. Футбольный город»
Генич – о матче «Локомотив» – «Динамо»: «Гилерме задолбал привозить» 10
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:40
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +22634

    JTherry 1 час назад

    не было печали руки марать об этого спорщика-"извиняльщика"... его комментарии к матчам слушать противно, "пусть тренируется на... кошках"...)

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11