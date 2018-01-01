Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

Егор Крид и Люся Чеботина могут выступить на финале Кубка России. Рэпер ST отказался из-за бойкота фанатов «Спартака»

Стало известно, какие артисты могут выступить на финале Кубка России в «Лужниках».

По информации «РБ Спорт», номером-открытием финала станет композиция «Лучший город земли», которую, вероятно, исполнит группа «Браво».

В церемонии закрытия могут принять участие певица МакSим, Егор Крид и Люся Чеботина. Приглашение на церемонию закрытия также получил рэпер ST, однако он отказался от выступления в знак солидарности с фанатами «Спартака».

«Да, действительно, организаторы выходили на меня, но я вежливо отказался от участия в шоу-программе. Я поддерживаю всех активных болельщиков, которые будут бойкотировать финал.

Я очень хотел бы выступить, тем более в Лужниках, но я за фанатов. Полностью разделяю их позицию», — сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что перед началом матча «Спартак»«Динамо» Григорий Лепс исполнит гимн России.

  • Егор Крид планирует записать совместный трек про «Динамо» с Львом Лещенко.
  • Люся Чеботина была на полуфинале Кубка России «Динамо» – «Алания».
  • ST – болельщик «Спартака».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
В «Спартаке» считают, что выступление МакSим на Кубке России будет выглядеть абсурдно, если победит «Динамо» («СЭ»)
РФС хочет, чтобы на финале Кубка России выступила певица МакSим. «Спартак» против 22
Лепс исполнит гимн России перед финалом Кубка в «Лужниках» 3
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:42
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +13621

    Skull_Boy 49 минут назад

    Неужели адекватных артистов в России нет, а осталась одна шушера после отъезда украинцев

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +259

    Кирилл Михайлов > Skull_Boy 39 минут назад

    адекватные как раз уехали

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2581

    acor94 49 минут назад

    Ладно остальные. Но кто такая Люся? Первый раз слышу

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +19472

    Аvenger > acor94 40 минут назад

    Люся-женщина.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +7326

    vladik12 > acor94 19 минут назад

    Да очередная, поди, пассия какого-нибудь папика, который в нее вложился.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11