Егор Крид и Люся Чеботина могут выступить на финале Кубка России. Рэпер ST отказался из-за бойкота фанатов «Спартака»

Стало известно, какие артисты могут выступить на финале Кубка России в «Лужниках».

По информации «РБ Спорт», номером-открытием финала станет композиция «Лучший город земли», которую, вероятно, исполнит группа «Браво».

В церемонии закрытия могут принять участие певица МакSим, Егор Крид и Люся Чеботина. Приглашение на церемонию закрытия также получил рэпер ST, однако он отказался от выступления в знак солидарности с фанатами «Спартака».

«Да, действительно, организаторы выходили на меня, но я вежливо отказался от участия в шоу-программе. Я поддерживаю всех активных болельщиков, которые будут бойкотировать финал.

Я очень хотел бы выступить, тем более в Лужниках, но я за фанатов. Полностью разделяю их позицию», — сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что перед началом матча «Спартак» – «Динамо» Григорий Лепс исполнит гимн России.

Егор Крид планирует записать совместный трек про «Динамо» с Львом Лещенко.

Люся Чеботина была на полуфинале Кубка России «Динамо» – «Алания».

ST – болельщик «Спартака».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?