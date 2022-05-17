Бабаев: «В ближайшие дни ЦСКА будет регулярно оповещать обо всех изменениях в клубе»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об уходе из клуба Алексея Березуцкого и Марио Фернандеса, а также возможное завершение карьеры Алана Дзагоева.

«На фоне большого количества информации из СМИ о нашем клубе хотим сказать, что в ближайшие дни на регулярной основе мы будем максимально оперативно сообщать обо всех изменениях в основной команде по мере их подтверждения», – сказал Бабаев.

ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.

В заключительном туре москвичи сыграют с «Ростовом».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?