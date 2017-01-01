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Бабаев: «В ближайшие дни ЦСКА будет регулярно оповещать обо всех изменениях в клубе»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об уходе из клуба Алексея Березуцкого и Марио Фернандеса, а также возможное завершение карьеры Алана Дзагоева.

«На фоне большого количества информации из СМИ о нашем клубе хотим сказать, что в ближайшие дни на регулярной основе мы будем максимально оперативно сообщать обо всех изменениях в основной команде по мере их подтверждения», – сказал Бабаев.

  • ЦСКА идет на 5-м месте в РПЛ.
  • В заключительном туре москвичи сыграют с «Ростовом».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал ЦСКА

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3387

    CSKA57 5 минут назад

    Развалили команду!

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    Рейтинг: +1922

    Dr.Metal 19 минут назад

    Ростову тоже проиграют 100%

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    Рейтинг: +3387

    CSKA57 > Dr.Metal 5 минут назад

    Нисколько не сомневаюсь!

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