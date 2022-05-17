«Сочи»: «Мы против расширения. Вылет должен сохраниться»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко выступил против расширения РПЛ до 18 клубов.

«Чемпионат нужно доигрывать по тем правилам, которые есть. Да, не будет еврокубков, нам нужно больше матчей. Нужно обсуждать форматы. Мы изначально говорили, что спортивный принцип должен быть на месте. Вылет должен сохраниться.

Мы за отсутствие расширения, но за обсуждение дополнительных форматов», — сказал Рубашко.

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