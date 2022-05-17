Расширение РПЛ до 18 клубов – основной вариант перед исполкомом РФС (Василий Конов)

РФС рассматривает расширение РПЛ до 18 клубов в качестве основного варианта изменения формата лиги.

«По моей информации, основной вариант перед исполкомом РФС для обсуждения в лигах и дальнейшего утверждения: 18 команд с нового сезона, стыки за место в РПЛ между 15 и 16 командами РПЛ и 3-4 командами в ФНЛ.

Основные консультации ожидаются сегодня», – написал журналист Василий Конов в телеграме.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?