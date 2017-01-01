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Расширение РПЛ до 18 клубов – основной вариант перед исполкомом РФС (Василий Конов)

РФС рассматривает расширение РПЛ до 18 клубов в качестве основного варианта изменения формата лиги.

«По моей информации, основной вариант перед исполкомом РФС для обсуждения в лигах и дальнейшего утверждения: 18 команд с нового сезона, стыки за место в РПЛ между 15 и 16 командами РПЛ и 3-4 командами в ФНЛ.

Основные консультации ожидаются сегодня», – написал журналист Василий Конов в телеграме.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Василия Конова

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Сегодня, 12:15
Комментарии9
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    Рейтинг: +64178

    portero 55 минут назад

    Это мы уже поняли...

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    Рейтинг: +22629

    JTherry 59 минут назад

    18 команд, а нахуа..? команды из ФНЛ имеют надежного спонсора и хороший стадион, удовлетворяющий ожиданиям команд РПЛ, чтобы не играть по весне или глубокой осени в болоте..? предположу, если выйдет в РПЛ Торпедо - играть будут в Лужниках, если Факел и Оренбург - в Саранске или Волгограде... с миру - по нитке...)

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    Рейтинг: +554

    Forvard47 > JTherry 29 минут назад

    посмотри уровень команд фнл первой 6.. и хватит жить 10 летней давностью плизз
    сейчас такой период что можно и до 20 расширять спокойно и вводить еще кубок лиги

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    Рейтинг: +15254

    ilichkadr > Forvard47 19 минут назад

    Вопрос лишь в том, где денег взять? Я к тому, за чей счёт банкет?

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    Рейтинг: +6556

    Semenycch 1 час назад

    Расширение до 18 при Российский нищете средних клубов? Очень спорно!

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    Рейтинг: +1911

    morgan59 1 час назад

    Не только расширение РПЛ до 18 команд, но и переход в Азиатскую федерацию. Пусть Европу спонсируют Штаты.

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    Рейтинг: +6556

    Semenycch > morgan59 1 час назад

    Сколько можно бред писать? В футболе Еврейская футбольная ассоциация самая богатая, с самыми высокими зарплатами игроков. США и рядом не плавали. Уровень игры в Азии гораздо слабее. И в Азию можно будет перейти только в случае очень долгих санкций против России.

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    Рейтинг: +15254

    ilichkadr > Semenycch 18 минут назад

    Еврейская?

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    Рейтинг: +15254

    ilichkadr > morgan59 12 минут назад

    Интересно, а Азиатская федерация где-то на Марсе? Наивно полагать, что если гейропа обрубила все концы, то нас ждут с распростёртыми руками в других лигах. ФИФА одна на все лиги, поэтому кислород перекроют везде.

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