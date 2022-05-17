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  • Расширение РПЛ до 18 клубов – основной вариант перед исполкомом РФС (Василий Конов)

Расширение РПЛ до 18 клубов – основной вариант перед исполкомом РФС (Василий Конов)

17 мая 2022, 12:15
9

РФС рассматривает расширение РПЛ до 18 клубов в качестве основного варианта изменения формата лиги.

«По моей информации, основной вариант перед исполкомом РФС для обсуждения в лигах и дальнейшего утверждения: 18 команд с нового сезона, стыки за место в РПЛ между 15 и 16 командами РПЛ и 3-4 командами в ФНЛ.

Основные консультации ожидаются сегодня», – написал журналист Василий Конов в телеграме.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (9)
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morgan59
1652779643
Не только расширение РПЛ до 18 команд, но и переход в Азиатскую федерацию. Пусть Европу спонсируют Штаты.
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JTherry
1652782241
18 команд, а нахуа..? команды из ФНЛ имеют надежного спонсора и хороший стадион, удовлетворяющий ожиданиям команд РПЛ, чтобы не играть по весне или глубокой осени в болоте..? предположу, если выйдет в РПЛ Торпедо - играть будут в Лужниках, если Факел и Оренбург - в Саранске или Волгограде... с миру - по нитке...)
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portero
1652782424
Это мы уже поняли...
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NewLife
1652786588
Правильно. Тогда уже 20 команд на сезон после следующего и так далее, пока РПЛ не сольется с ФНЛ и станет большой помойкой. Лишь шемпион синит в окружении заботливых судей будет блистать в этом говне.
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ilichkadr
1652788365
Наш футбол давно пробил дно, осталось улететь безвозвратно в чёрную дыру. Расширение РПЛ до 18 клубов проблемы не решит. Ничего, кроме геморроя клубам не принесёт. На мой взгляд, надо оставить 16 команд, но пересмотреть правила стыков и исключить прямой вход/вылет. 3-4 последние команды РПЛ и первые 3-4 команды ФНЛ играют между собой по круговой системе. Победители играют в РПЛ.
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