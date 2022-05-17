«Бавария» видит в Ришарлисоне замену Левандовскому

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может перейти в «Баварию».

По информации Bayern&Germany, немецкий клуб хочет подписать 25-летнего бразильца на замену Роберту Левандовскому, который может покинуть команду летом.

«Бавария» уже вступила в переговоры с «Эвертоном» по Ришарлисону.

Бразилец забил 10 голов и отдал 5 ассистов в 32 матчах этого сезона.

Контракт Ришарлисона с «Эвертоном» рассчитан до 2024 года.

Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

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