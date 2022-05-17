«Бавария» видит в Ришарлисоне замену Левандовскому

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может перейти в «Баварию».
По информации Bayern&Germany, немецкий клуб хочет подписать 25-летнего бразильца на замену Роберту Левандовскому, который может покинуть команду летом.
«Бавария» уже вступила в переговоры с «Эвертоном» по Ришарлисону.
- Бразилец забил 10 голов и отдал 5 ассистов в 32 матчах этого сезона.
- Контракт Ришарлисона с «Эвертоном» рассчитан до 2024 года.
- Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: твиттер Bayern&Germany