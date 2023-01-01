Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
2 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?
3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

«Бавария» видит в Ришарлисоне замену Левандовскому

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может перейти в «Баварию».

По информации Bayern&Germany, немецкий клуб хочет подписать 25-летнего бразильца на замену Роберту Левандовскому, который может покинуть команду летом.

«Бавария» уже вступила в переговоры с «Эвертоном» по Ришарлисону.

  • Бразилец забил 10 голов и отдал 5 ассистов в 32 матчах этого сезона.
  • Контракт Ришарлисона с «Эвертоном» рассчитан до 2024 года.
  • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
«Барселона» готова заплатить за Левандовски не более 35 миллионов
Президент «Баварии»: «У Левандовски контракт до 2023 года, и он его выполнит» 1
«Челси» интересуется Левандовски 2
Источник: твиттер Bayern&Germany

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:47
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +2327

    Беспонтий 1 час назад

    хамида берите
    за еду и европаспорт
    правда там ещё вся семья подтянется во главе со стрёмным фатером

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11