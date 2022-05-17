Главные новости дня. Дзюба склоняется к переходу в «Фенербахче», в Британии опасаются банкротства «Челси»

Мбаппе пообещал объявить решение о своем будущем до 28 мая
Вход на матч «Рубин» – «Уфа» будет бесплатным. Все билеты выкупили игроки и тренеры казанцев
Тухель подтвердил уход Кристенсена из «Челси». Датчанин отказался играть в финале Кубка Англии
Дзюба склоняется к переходу в «Фенербахче». Он не согласился получать в три раза меньше по новому контракту с «Зенитом»
Каждый участник Кубка РПЛ заработает 64+ миллиона рублей. Суперфинал турнира планируют проводить в «Лужниках»
Зарема: «Будь воля судей, они посадили бы «Спартак» в автозаки, а не на карточки»
Ведущий «Матч ТВ» Анисимов вывел в эфир человека, который выдал себя за Дзюбу. Канал извинился за инцидент
Британское правительство опасается, что Абрамович может разорить «Челси» (The Telegraph)
17-летний футболист «Блэкпула» Дэниэлс совершил каминг-аут
«Химки» подтвердили подписание полноценного контракта с Мирзовым
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?