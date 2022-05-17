Главные новости дня. Дзюба склоняется к переходу в «Фенербахче», в Британии опасаются банкротства «Челси»

Мбаппе пообещал объявить решение о своем будущем до 28 мая

Вход на матч «Рубин» – «Уфа» будет бесплатным. Все билеты выкупили игроки и тренеры казанцев

Тухель подтвердил уход Кристенсена из «Челси». Датчанин отказался играть в финале Кубка Англии

Дзюба склоняется к переходу в «Фенербахче». Он не согласился получать в три раза меньше по новому контракту с «Зенитом»

Каждый участник Кубка РПЛ заработает 64+ миллиона рублей. Суперфинал турнира планируют проводить в «Лужниках»

Зарема: «Будь воля судей, они посадили бы «Спартак» в автозаки, а не на карточки»

Ведущий «Матч ТВ» Анисимов вывел в эфир человека, который выдал себя за Дзюбу. Канал извинился за инцидент

Британское правительство опасается, что Абрамович может разорить «Челси» (The Telegraph)

17-летний футболист «Блэкпула» Дэниэлс совершил каминг-аут

«Химки» подтвердили подписание полноценного контракта с Мирзовым

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