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Дзюба не согласен получать в три раза меньше по новому контракту с «Зенитом» («Р-Спорт»)

«Зенит» и нападающий Артем Дзюба не могут договориться о продлении контракта.

По информации «Р-Спорт», 33-летний форвард не согласен на понижение зарплаты в три раза по новому однолетнему контракту, который предложил «Зенит».

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Р-Спорт»

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Сегодня, 15:12
Комментарии11
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    Рейтинг: +22618

    JTherry 25 минут назад

    в три раза меньше, рукаке за 1,200 тысяч евро предлагают играть, а он нос воротит... неужели Фенер больше дает..?)

    0
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    Рейтинг: +422

    Сделаны из Дерева 52 минуты назад

    Вот вам и Лягенда зенита)))
    не ради бабла перешел

    0
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    Рейтинг: +438

    (Меня за банили) 1 час назад

    Конечно не согласен. Куда это в три раза меньше? За миску супа будет вокруг базы подметать. Патриот жи.

    1
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    Рейтинг: +6763

    nik55 1 час назад

    деревянный в шоке----остается ходить как бомж по помойкам

    0
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    Рейтинг: +3209

    serhio80 1 час назад

    шлюба не согласная ))) дадите побольше и сразу булки в раздевалке раздвинет)))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +7102

    серега кашин 2 часа назад

    ф турции ему не дадут дро.ить

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1150

    вальтер79 2 часа назад

    бесплатно будет играть за пайку ))))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +7305

    vladik12 2 часа назад

    "Уходишь? Ну и пихдуй" (с).

    3
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    Рейтинг: +54

    Аден 2 часа назад

    не-е, нельзя бЗюбе меньше платить, он же еще видосы снимает.

    3
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    Рейтинг: +13618

    Skull_Boy 2 часа назад

    Тогда уе_6ывай

    2
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