Дзюба не согласен получать в три раза меньше по новому контракту с «Зенитом» («Р-Спорт»)

в три раза меньше, рукаке за 1,200 тысяч евро предлагают играть, а он нос воротит... неужели Фенер больше дает..?)
«Зенит» и нападающий Артем Дзюба не могут договориться о продлении контракта.
По информации «Р-Спорт», 33-летний форвард не согласен на понижение зарплаты в три раза по новому однолетнему контракту, который предложил «Зенит».
- В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
- Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».
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