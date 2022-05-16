Дзюба не согласен получать в три раза меньше по новому контракту с «Зенитом» («Р-Спорт»)

«Зенит» и нападающий Артем Дзюба не могут договориться о продлении контракта.

По информации «Р-Спорт», 33-летний форвард не согласен на понижение зарплаты в три раза по новому однолетнему контракту, который предложил «Зенит».

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

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