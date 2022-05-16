«Химки» подтвердили подписание полноценного контракта с Мирзовым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что полузащитник Резиуан Мирзов окончательно покинул «Спартак» и стал игроком подмосковного клуба на постоянной основе.
«Мирзов – полноценный игрок «Химок» с контрактом до конца сезона-2022/23.
По Кириллу Боженову готовы обсуждать условия дальнейшей аренды с «Ростовом».
Что касается Захара Волкова, то также планируем взаимодействовать с его клубом [БАТЭ]», – сказал Терюшков.
- Мирзов проводит 2-й сезон в аренде в «Химках».
- Он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 39 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Матч ТВ»