«Химки» подтвердили подписание полноценного контракта с Мирзовым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что полузащитник Резиуан Мирзов окончательно покинул «Спартак» и стал игроком подмосковного клуба на постоянной основе.

«Мирзов – полноценный игрок «Химок» с контрактом до конца сезона-2022/23.

По Кириллу Боженову готовы обсуждать условия дальнейшей аренды с «Ростовом».

Что касается Захара Волкова, то также планируем взаимодействовать с его клубом [БАТЭ]», – сказал Терюшков.

Мирзов проводит 2-й сезон в аренде в «Химках».

Он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 39 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?