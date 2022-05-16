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«Химки» подтвердили подписание полноценного контракта с Мирзовым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что полузащитник Резиуан Мирзов окончательно покинул «Спартак» и стал игроком подмосковного клуба на постоянной основе.

«Мирзов – полноценный игрок «Химок» с контрактом до конца сезона-2022/23.

По Кириллу Боженову готовы обсуждать условия дальнейшей аренды с «Ростовом».

Что касается Захара Волкова, то также планируем взаимодействовать с его клубом [БАТЭ]», – сказал Терюшков.

  • Мирзов проводит 2-й сезон в аренде в «Химках».
  • Он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 39 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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16.05.2022 22:23
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