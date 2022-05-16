Тухель подтвердил уход Кристенсена из «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что центральный защитник Андреас Кристенсен летом покинет команду.
«Мы его потеряли», – подтвердил немецкий специалист.
Ожидается, что 26-летний датчанин перейдет в «Барселону». По информации Фабрицио Романо, стороны заключили контракт несколько недель назад.
- Кристенсен провел в «Челси» 10 лет.
- Его соглашение с клубом истекает 30 июня.
- В субботу футболист отказался играть в финале Кубка Англии.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: твиттер Фабрицио Романо