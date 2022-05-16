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Зарема: «Будь воля судей, они посадили бы «Спартак» в автозаки, а не на карточки»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение московского клуба в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Футболисты «Спартака» получили пять предупреждений. Желтой карточкой также был наказан главный тренер клуба Паоло Ваноли.

«Всю команду и тренера посадили на карточки, а теперь КДК разбирает «неподобающее поведение».

Будь их воля, посадили бы в автозаки, а не на карточки, чтобы в следующий раз были послушные и угодные, а за левые пенальти в свои ворота говорили «спасибо». И назначение Иванова и Мешкова воспринимали как благословение свыше», — сказала Салихова.

  • «Спартак» упустил победу над «Зенитом» из-за пенальти на 93-й минуте.
  • Гол москвичей судья засчитал после просмотра VAR.
  • Матч обслуживал Павел Кукуян.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Сегодня, 15:41
Комментарии51
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    Рейтинг: +637

    Suvorov51 3 минуты назад

    А что делать. промгаз задавил авторитетом ну значит деньгами и судьи взяли под козырек. только чуть в сторону и пиз...ц. а они хотят кушать. у многих семьи. ну т.д. а главное бомжатник давит ЖАБА они просто давятся слюной если вдруг где то Спартак их опередил. вот считают чемпионство сколько они купили. и когда приблизятся к Спартаку. да долго бомжатнику в задницу Спартака смотреть

    0
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    Рейтинг: +2269

    Беспонтий 20 минут назад

    а кому то пора на палку от швабры

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17557

    Persona_non_Grata > Беспонтий 17 минут назад

    За тобой конвоиры пришли ?)

    0
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  • ...
    Рейтинг: +1207

    moskowcity-petrv 39 минут назад

    Уже утомили её высеры

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5618

    Давид59 55 минут назад

    А про автозаки это очень смело. Дискредитацией этого транспортного средства попахивает.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5618

    Давид59 1 час назад

    Чемпионат уже почти кончился. Теперь Зарема будет заполнять новостное пространство?

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13931

    NewLife 1 час назад

    Салихова - жги !!

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13537

    Fusballer > NewLife 1 час назад

    Так, это что за призыв?!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +9857

    "supermax" > Fusballer 1 час назад

    Ну ржачная же баба... Ахах... Не пойму только как к ней относиться... Толи дело говорит, толи дура дурой... Вроде и того и того понемногу

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +1151

    вальтер79 1 час назад

    вот же дура лопоухая с каждым разом все больше дно пробивает своей кормой костлявой)))))

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3209

    serhio80 > вальтер79 1 час назад

    а тебе корму пробили когда пробили? когда фаеры проносил или когда в парадном уснул? отвечай быстро и не задумывайся!)

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1151

    вальтер79 > serhio80 1 час назад

    как сказал наш рулевой в в путин кто как обзываеться тот так и называеться )))))))))

    0
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    ...
    Рейтинг: +3209

    serhio80 > вальтер79 1 час назад

    значит все таки в подъезде) иди отсюда блекло голубенький под шконку)

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1151

    вальтер79 > serhio80 50 минут назад

    смотри бледно розовый как бы тебе дрявую ложку красного цвета не вручили недоразумение из подъезда ))))))))))

    0
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  • ...
    Рейтинг: +4121

    Snek 1 час назад

    У Федунихи как-то рано маразм начался...

    6
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    Рейтинг: +14678

    Barmaleushka 1 час назад

    Какие автозаки ? В открытом кузове и на "микояновский" , там забойщики знают чего дальше делать .

    9
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    Рейтинг: +26

    NET VOINE > Barmaleushka 1 час назад

    Хммм...Ты тупак не слишком ли много на себя берешь говоря ---"на "микояновский" , там забойщики знают" ? Я сейчас не говорю о том, что ты тянешь на статью УК РФ об угрозе убийством, я говорю о том что болелы с тобой сделали бы ? Узнать твой IP ...легко ( пару тыщ рублей)

    0
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    Рейтинг: +17557

    Persona_non_Grata > NET VOINE 1 час назад

    Здесь нет столь кровожадных )))

    3
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    ...
    Рейтинг: +22618

    JTherry > Barmaleushka 1 час назад

    что-то ты "переусердствовал" про "***ну во всем мире"... это сейчас точно - статья за разжигание...

    1
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    ...
    Рейтинг: +14678

    Barmaleushka > JTherry 1 час назад

    Так то я оппонента подъ....л. Но если есть желающие ( а они здесь точно имеются ) на меня доносец настрочить - ради бога .

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14678

    Barmaleushka > NET VOINE 1 час назад

    Пару тыщ ? А за сколько ты работаешь ?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +22618

    JTherry > Barmaleushka 1 час назад

    этот "оппонент" уже твой IP ищет... а мы не кровожадны, хоть и с виду выглядим такими...)

    2
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    ...
    Рейтинг: +14678

    Barmaleushka > JTherry 1 час назад

    Ищущий обрящет .

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +438

    (Меня за банили) > NET VOINE 1 час назад

    Дружище, то что он написал, это еще мягко. Тут баталии и по жестче.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +26

    NET VOINE > Barmaleushka 1 час назад

    Пару тыщ ====Ты уж не обижайся когда фаны Спартака тебя найдут...И это..если ты такой смелый потому что через vpn...Не обольщайся.На fanat1k.ru тебя уже знают.

    0
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    ...
    Рейтинг: +14678

    Barmaleushka > (Меня за банили) 1 час назад

    Да дурачок он малолетний , его самого как "пятую колонну" не привлекли бы . За подрывную деятельность на просторах интернете в тылу воюющей армии . Тут семи пядей во лбу не надо быть , чтобы отличить серьёзные намерения от "несерьёзных" . Яжмухинеобижу .
    Я вам посылаю
    лучики добра
    У меня их тута
    Х..ва гора .

    3
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    ...
    Рейтинг: +26

    NET VOINE > Barmaleushka 59 минут назад

    в тылу воюющей армии .====А вот за этот фейк про армию тебя и привлекут.Нет воюющей армии.Есть специальная военная операция ...Чо скажешь дебил ?

    0
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    ...
    Рейтинг: +14678

    Barmaleushka > NET VOINE 53 минуты назад

    Очкуешь сиповка ?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +26

    NET VOINE > Barmaleushka 41 минуту назад

    Сиповку ты в зеркале видишь...Давай бухти дальше....Таких п.и.доров как ты, спартачи найдут...В любой области РФ. Ну разве только на Северный полюс с.ъ.еьешься ))

    0
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    ...
    Рейтинг: +14678

    Barmaleushka > NET VOINE 29 минут назад

    Ты разве в зеркалах отражаешься ? Вообще упыри не должны отражаться . Или ты какой-то особенный Упырь Упырёвич Упырёв ?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +6763

    nik55 > Barmaleushka 7 минут назад

    му-ак

    0
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    Рейтинг: +17557

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Жду почитателей и воздыхателей Заремы с комментариями - ведь вы ждали её всё утро, но истинные леди спят до обеда )))

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2559

    acor94 > Persona_non_Grata 1 час назад

    Проснулись, потянулись и выыысрали пост) это у нее вместо утреннего туалета

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14678

    Barmaleushka > Persona_non_Grata 1 час назад

    Истинные ? Да , истинные бледи долго спят .

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +26

    NET VOINE > Persona_non_Grata 1 час назад

    Почитатели Заремы---болелы Спартака...Ты против Спартака и его болел ?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14678

    Barmaleushka > NET VOINE 1 час назад

    Он за войну во всём мире .

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17557

    Persona_non_Grata > NET VOINE 1 час назад

    Мой девиз - " не создавай себе кумира ", а за Спартак я с малолетства, на этом кратком разъяснении и остановимся, мой политизированный друг )))

    0
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    ...
    Рейтинг: +17557

    Persona_non_Grata > Barmaleushka 1 час назад

    Каждому свое, у меня в кругу общения - леди, а кто у тебя ...))) И не надо на меня наводить напраслину, не зная моих политических взглядов .

    1
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    ...
    Рейтинг: +26

    NET VOINE > Persona_non_Grata 1 час назад

    за Спартак я с малолетства====Что то не видно.Зарема топит за Спартак.Ты хаешь Зарему...Запутался в предпочтениях ?

    1
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    ...
    Рейтинг: +14678

    Barmaleushka > Persona_non_Grata 1 час назад

    Ты британец что-ли ? Это многое объясняет .

    1
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    ...
    Рейтинг: +17557

    Persona_non_Grata > NET VOINE 1 час назад

    Как у тебя с юмором ? И прежде чем делать выводы, неплохо бы сначала получше узнать " предмет " - ты, как вижу, новичок на сайте, а поэтому не торопись с умозаключениями )

    1
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    ...
    Рейтинг: +1151

    вальтер79 > Persona_non_Grata 1 час назад

    да нет она наверное в это время федуна облизывала)))))))

    0
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    ...
    Рейтинг: +17557

    Persona_non_Grata > Barmaleushka 1 час назад

    " Русский я по паспорту.
    Только русские в родне,
    Прадед мой — Самарин,
    Если кто и влез ко мне,
    Так и тот — татарин. "

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17557

    Persona_non_Grata > вальтер79 1 час назад

    Я в обсуждение их интимной жизни не лез и не полезу, но я бы не возражал на время оказаться на месте Федуна )))

    0
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    Рейтинг: +14678

    Barmaleushka > Persona_non_Grata 1 час назад

    Абрамович тоже ... по паспорту .

    1
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    ...
    Рейтинг: +26

    NET VOINE > Persona_non_Grata 1 час назад

    Новичок не новичок, но тут понятно где юмор, а где откровенная злоба против болел Спартака .

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    Рейтинг: +1151

    вальтер79 > Persona_non_Grata 1 час назад

    красава приколюха в зачет)))))))

    1
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    ...
    Рейтинг: +17557

    Persona_non_Grata > NET VOINE 21 минуту назад

    Ну значит сначала ума наберись, чтобы понималка лучше работала ))

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    Рейтинг: +17557

    Persona_non_Grata > Barmaleushka 19 минут назад

    Оооо, был бы я племени Абрамовича, не сидел бы тут с вами - время попусту тратил )))

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    Рейтинг: +2269

    Беспонтий > Persona_non_Grata 14 минут назад

    чисто позырить))

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    Рейтинг: +17557

    Persona_non_Grata > Беспонтий 4 минуты назад

    Ты меня недооцениваешь )))

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