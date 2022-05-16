Зарема: «Будь воля судей, они посадили бы «Спартак» в автозаки, а не на карточки»

А что делать. промгаз задавил авторитетом ну значит деньгами и судьи взяли под козырек. только чуть в сторону и пиз...ц. а они хотят кушать. у многих семьи. ну т.д. а главное бомжатник давит ЖАБА они просто давятся слюной если вдруг где то Спартак их опередил. вот считают чемпионство сколько они купили. и когда приблизятся к Спартаку. да долго бомжатнику в задницу Спартака смотреть
Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение московского клуба в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
Футболисты «Спартака» получили пять предупреждений. Желтой карточкой также был наказан главный тренер клуба Паоло Ваноли.
«Всю команду и тренера посадили на карточки, а теперь КДК разбирает «неподобающее поведение».
Будь их воля, посадили бы в автозаки, а не на карточки, чтобы в следующий раз были послушные и угодные, а за левые пенальти в свои ворота говорили «спасибо». И назначение Иванова и Мешкова воспринимали как благословение свыше», — сказала Салихова.
- «Спартак» упустил победу над «Зенитом» из-за пенальти на 93-й минуте.
- Гол москвичей судья засчитал после просмотра VAR.
- Матч обслуживал Павел Кукуян.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?