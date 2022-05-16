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  • Зарема: «Будь воля судей, они посадили бы «Спартак» в автозаки, а не на карточки»

Зарема: «Будь воля судей, они посадили бы «Спартак» в автозаки, а не на карточки»

16 мая 2022, 15:41
33

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение московского клуба в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Футболисты «Спартака» получили пять предупреждений. Желтой карточкой также был наказан главный тренер клуба Паоло Ваноли.

«Всю команду и тренера посадили на карточки, а теперь КДК разбирает «неподобающее поведение».

Будь их воля, посадили бы в автозаки, а не на карточки, чтобы в следующий раз были послушные и угодные, а за левые пенальти в свои ворота говорили «спасибо». И назначение Иванова и Мешкова воспринимали как благословение свыше», — сказала Салихова.

  • «Спартак» упустил победу над «Зенитом» из-за пенальти на 93-й минуте.
  • Гол москвичей судья засчитал после просмотра VAR.
  • Матч обслуживал Павел Кукуян.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (33)
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Persona_non_Grata
1652705267
Жду почитателей и воздыхателей Заремы с комментариями - ведь вы ждали её всё утро, но истинные леди спят до обеда )))
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Snek
1652705943
У Федунихи как-то рано маразм начался...
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вальтер79
1652706945
вот же дура лопоухая с каждым разом все больше дно пробивает своей кормой костлявой)))))
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NewLife
1652707045
Салихова - жги !!
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Давид59
1652708662
Чемпионат уже почти кончился. Теперь Зарема будет заполнять новостное пространство?
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Давид59
1652708959
А про автозаки это очень смело. Дискредитацией этого транспортного средства попахивает.
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moskowcity-petrv
1652709911
Уже утомили её высеры
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Беспонтий
1652711068
а кому то пора на палку от швабры
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ilichkadr
1652713449
Приманка для идиота в очередной раз спущена в мутную воду. Будем надеяться, что сию приманку не заглотит более крупная рыба и не утащит рыбачку вместе с удочкой. Пока только пескарики да ёршики пытаются поживиться отходами свинарника.
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vladimir-7
1652714135
Прочитал практически все комментарии Заремы и пришел к выводу, что она права и справедливо оценивает судейский произвол, а кто одобрительно рассматривает их действия, так это только руководство РФС, РПЛ, Зенита и их болельщики, а руководители, тренеры и болельщики остальных клубов РПЛ согласны с такой критикой Заремы, потому, что она правильно мыслит и борется с РФС, РПЛ и судейским произволом, которые загнали весь российский футбол в бездну и добиваются молчаливого согласия со всеми их решениями. РФС с РПЛ, обратите внимание, вам уже УЕФА дал несколько раз по .опе, а вы все никак не реагируете на их действия.
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