Зарема: «Будь воля судей, они посадили бы «Спартак» в автозаки, а не на карточки»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение московского клуба в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Футболисты «Спартака» получили пять предупреждений. Желтой карточкой также был наказан главный тренер клуба Паоло Ваноли.

«Всю команду и тренера посадили на карточки, а теперь КДК разбирает «неподобающее поведение».

Будь их воля, посадили бы в автозаки, а не на карточки, чтобы в следующий раз были послушные и угодные, а за левые пенальти в свои ворота говорили «спасибо». И назначение Иванова и Мешкова воспринимали как благословение свыше», — сказала Салихова.

«Спартак» упустил победу над «Зенитом» из-за пенальти на 93-й минуте.

Гол москвичей судья засчитал после просмотра VAR.

Матч обслуживал Павел Кукуян.

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