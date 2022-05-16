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Британское правительство опасается, что Абрамович может разорить «Челси» (The Telegraph)

В правительстве Великобритании считают, что действия Романа Абрамовича грозят «Челси» банкротством.

Российскому бизнесмену предложили новую структуру продажи клуба, однако он ее отверг.

Стороны не могут договориться из-за кредита в размере 1,6 миллиарда фунтов, который «Челси» получил от компании Абрамовича.

  • Новым владельцем клуба должен стать американец Тодд Боли совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.
  • Сумма сделки – 2,5 миллиарда фунтов. Эти деньги полностью пойдут на благотворительность.
  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: The Telegraph

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Комментарии3
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    Рейтинг: +15663

    Cleaner 50 секунд назад

    Англосаксы совсем оборзели. Рома, банкроть клуб!

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    Рейтинг: +1389

    Parham 1 минуту назад

    Правильно он делает!
    Всё равно же ни чего ему не вернётся!

    0
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    Рейтинг: +49776

    MaxRnD 2 минуты назад

    Воры опасаются ограбления/разорения ? Забавно ...

    2
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