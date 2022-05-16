Британское правительство опасается, что Абрамович может разорить «Челси» (The Telegraph)

В правительстве Великобритании считают, что действия Романа Абрамовича грозят «Челси» банкротством.

Российскому бизнесмену предложили новую структуру продажи клуба, однако он ее отверг.

Стороны не могут договориться из-за кредита в размере 1,6 миллиарда фунтов, который «Челси» получил от компании Абрамовича.

Новым владельцем клуба должен стать американец Тодд Боли совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

Сумма сделки – 2,5 миллиарда фунтов. Эти деньги полностью пойдут на благотворительность.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?