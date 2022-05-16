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  • Британское правительство опасается, что Абрамович может разорить «Челси» (The Telegraph)

Британское правительство опасается, что Абрамович может разорить «Челси» (The Telegraph)

16 мая 2022, 19:35
19

В правительстве Великобритании считают, что действия Романа Абрамовича грозят «Челси» банкротством.

Российскому бизнесмену предложили новую структуру продажи клуба, однако он ее отверг.

Стороны не могут договориться из-за кредита в размере 1,6 миллиарда фунтов, который «Челси» получил от компании Абрамовича.

  • Новым владельцем клуба должен стать американец Тодд Боли совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.
  • Сумма сделки – 2,5 миллиарда фунтов. Эти деньги полностью пойдут на благотворительность.
  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (19)
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MaxRnD
1652720278
Воры опасаются ограбления/разорения ? Забавно ...
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Parham
1652720333
Правильно он делает! Всё равно же ни чего ему не вернётся!
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порт
1652720617
И правильно сделает.
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portero
1652720830
Ну и правильно сделает, с ублюдкаии нагличанами иначе нельзя ...
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Вомбат
1652726411
Дрязги между Абрамовичем и английским правительством это для нас ну ооочень актуально. Спать не можем, так хотим, чтобы наш любимый Абрамович получил свои денежки назад. А другие наоборот мечтают, чтобы английское правительство нажилось на Абрамовиче. Ведь своих проблем у нас нет.
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BRO_football
1652730927
Идиоты! Это британское правительство своими запретами и санкциями может довести Челси до банкротства! Своим желанием нагадить российскому бизнесмену, они готовы угробить один из лучших футбольных клубов Англии.
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DeStar
1652731754
ага, сначала сами сказали продавай гад, а потом ноют что что-то не так? верх дебилизма.
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Lilipyt
1652740701
Как уже надоели... Сначала банкротили как могли и зажимали гайки, аж клуб потерял спонсоров. Лишь бы снизить стоимость клуба. Жаль что долги от этого не уменьшаются... Делают что угодно лишь бы не платить.
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zigbert
1652774350
Время идет а "воз и ныне там". Каждая сторона будет искать для себя выгоды.
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