Вход на матч «Рубин» – «Уфа» будет бесплатным. Все билеты выкупили игроки и тренеры казанцев

«Рубин» устроил акцию с целью получить максимальную поддержку болельщиков в игре 30-го тура РПЛ против «Уфы».

«Билеты на матч против «Уфы» – за счeт команды!

К концу подходит один из самых непростых сезонов в истории клуба: в последнем туре в матче с прямым конкурентом нам предстоит биться за право остаться в Премьер-лиге.

В этот тяжелейший момент команда как никогда нуждается в вашей поддержке – по этой причине тренерский штаб и футболисты «Рубина» приняли решение выкупить все билеты на матч.

Приходите на стадион и поддержите ребят в важнейшем матче сезона – вместе мы сильнее!» – говорится в публикации клубной пресс-службы.

«Рубин» примет «Уфу» в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.

В случае поражения казанцы вылетят в ФНЛ.

Команда Леонида Слуцкого проиграла 3 матча подряд с общим счетом 0:10.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?