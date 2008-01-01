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Вход на матч «Рубин» – «Уфа» будет бесплатным. Все билеты выкупили игроки и тренеры казанцев

«Рубин» устроил акцию с целью получить максимальную поддержку болельщиков в игре 30-го тура РПЛ против «Уфы».

«Билеты на матч против «Уфы» – за счeт команды!

К концу подходит один из самых непростых сезонов в истории клуба: в последнем туре в матче с прямым конкурентом нам предстоит биться за право остаться в Премьер-лиге.

В этот тяжелейший момент команда как никогда нуждается в вашей поддержке – по этой причине тренерский штаб и футболисты «Рубина» приняли решение выкупить все билеты на матч.

Приходите на стадион и поддержите ребят в важнейшем матче сезона – вместе мы сильнее!» – говорится в публикации клубной пресс-службы.

  • «Рубин» примет «Уфу» в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.
  • В случае поражения казанцы вылетят в ФНЛ.
  • Команда Леонида Слуцкого проиграла 3 матча подряд с общим счетом 0:10.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Рубина»

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Сегодня, 10:29
Комментарии7
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    Рейтинг: +15171

    ilichkadr 1 час назад

    Лёня рассчитывает на проигрыш Урала и Химок?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24233

    bset 1 час назад

    2 интереснейших матча будет в 30 туре: Динамо - Сочи и Рубин - Уфа. Даже не знаю, что выбрать.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    acor94 1 час назад

    Так как же они придут, если билетов в продаже нет...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +15171

    ilichkadr > acor94 1 час назад

    Снимут турникеты и ворота на входе. Заходи не хочу.............

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +818

    FaTeK1945ru > acor94 1 час назад

    ...сказано же,что вход БЕСПЛАТНЫЙ.

    0
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    Рейтинг: +2556

    acor94 > FaTeK1945ru 42 минуты назад

    А рассадка? Или будут драки за лучшие места?

    0
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    Рейтинг: +13531

    Fusballer 1 час назад

    Поздно пить боржоми...

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