Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вход на матч «Рубин» – «Уфа» будет бесплатным. Все билеты выкупили игроки и тренеры казанцев

Вход на матч «Рубин» – «Уфа» будет бесплатным. Все билеты выкупили игроки и тренеры казанцев

16 мая 2022, 10:29
11

«Рубин» устроил акцию с целью получить максимальную поддержку болельщиков в игре 30-го тура РПЛ против «Уфы».

«Билеты на матч против «Уфы» – за счeт команды!

К концу подходит один из самых непростых сезонов в истории клуба: в последнем туре в матче с прямым конкурентом нам предстоит биться за право остаться в Премьер-лиге.

В этот тяжелейший момент команда как никогда нуждается в вашей поддержке – по этой причине тренерский штаб и футболисты «Рубина» приняли решение выкупить все билеты на матч.

Приходите на стадион и поддержите ребят в важнейшем матче сезона – вместе мы сильнее!» – говорится в публикации клубной пресс-службы.

  • «Рубин» примет «Уфу» в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.
  • В случае поражения казанцы вылетят в ФНЛ.
  • Команда Леонида Слуцкого проиграла 3 матча подряд с общим счетом 0:10.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Еще по теме:
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина» 2
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола 9
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
Источник: телеграм-канал «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Уфа
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1652686765
Поздно пить боржоми...
Ответить
acor94
1652687085
Так как же они придут, если билетов в продаже нет...
Ответить
ilichkadr
1652688078
Лёня рассчитывает на проигрыш Урала и Химок?
Ответить
Stavr007
1652703553
в след сезоне придется каждый матч так делать всем командам лиги и то никто не придет на это посмешище
Ответить
JTherry
1652706291
а кто по телеку это унылое говно будет смотреть, тоже доплата положена..?)
Ответить
zigbert
1652711385
Правильное решение Рубина. Поддержка в такой игре необходима.
Ответить
Главные новости
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
3
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
2
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
5
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
12
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
Все новости
Все новости
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
1
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
2
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
12
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
4
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
2
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
4
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
8
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
3
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
2
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
4
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
6
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
9
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+