«Матч ТВ» извинился перед Дзюбой

Кто высказался против дрочилы, ГаСпромовская шайка заставляют журналюг извиняться, прессуют болел с помощью ментов. Но зато дрочиле можно говорить ВСЁ. Позорная бомжарня
«Матч ТВ» извинился перед Артемом Дзюбой за сегодняшний эфир, во время которого ведущий Артем Анисимов вместо футболиста позвонил постороннему человеку и спросил его о будущем в «Зените».
«Все говорят о том, куда перейдет Дзюба. Попробовали дозвониться и спросить напрямую у Артема в ток-шоу «Есть тема!», но трубку взял не он.
Уже в эфире выяснилось, что Дзюба поменял номер и Антону Анисимову ответил не нападающий «Зенита». Перед уходом на рекламу ведущий предупредил, что цитаты спикера не принадлежат Артему.
Приносим извинения Артему и всем, кого ввели в заблуждение», – говорится в заявлении «Матч ТВ».
- В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
- Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».
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