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«Матч ТВ» извинился перед Дзюбой

«Матч ТВ» извинился перед Артемом Дзюбой за сегодняшний эфир, во время которого ведущий Артем Анисимов вместо футболиста позвонил постороннему человеку и спросил его о будущем в «Зените».

«Все говорят о том, куда перейдет Дзюба. Попробовали дозвониться и спросить напрямую у Артема в ток-шоу «Есть тема!», но трубку взял не он.

Уже в эфире выяснилось, что Дзюба поменял номер и Антону Анисимову ответил не нападающий «Зенита». Перед уходом на рекламу ведущий предупредил, что цитаты спикера не принадлежат Артему.

Приносим извинения Артему и всем, кого ввели в заблуждение», – говорится в заявлении «Матч ТВ».

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +171

    Номэд 21 минуту назад

    Кто высказался против дрочилы, ГаСпромовская шайка заставляют журналюг извиняться, прессуют болел с помощью ментов. Но зато дрочиле можно говорить ВСЁ. Позорная бомжарня

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    Рейтинг: +465

    3meeeD 58 минут назад

    Матч тв ,дзюба,стыд России!

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    Рейтинг: +438

    (Меня за банили) 1 час назад

    А кстати когда сам Шлюба будет извиняться?

    0
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    Рейтинг: +6533

    Semenycch 1 час назад

    Матч ТВ постепенно превратился в полное дерьмо. Потеря профессионализма, зазнайство, ментальная сытость, я бы даже сказал жирность, безалаберность все более льются с экрана этого канала в души болельщиков.

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    Рейтинг: +5360

    Павелий > Semenycch 37 минут назад

    Так это же из пула Газпром-медиа. Каков поп, таков и приход.

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    Рейтинг: +995

    edw7777 1 час назад

    Анисимова гнать поганой метлой с телевидения. Это просто позор отечественной журналистике, когда в ее рядах подобные деятели. Это я так мягко выразился в отличие от самого анисимова.

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