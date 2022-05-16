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«Матч ТВ» извинился перед Дзюбой

16 мая 2022, 15:49
7

«Матч ТВ» извинился перед Артемом Дзюбой за сегодняшний эфир, во время которого ведущий Артем Анисимов вместо футболиста позвонил постороннему человеку и спросил его о будущем в «Зените».

«Все говорят о том, куда перейдет Дзюба. Попробовали дозвониться и спросить напрямую у Артема в ток-шоу «Есть тема!», но трубку взял не он.

Уже в эфире выяснилось, что Дзюба поменял номер и Антону Анисимову ответил не нападающий «Зенита». Перед уходом на рекламу ведущий предупредил, что цитаты спикера не принадлежат Артему.

Приносим извинения Артему и всем, кого ввели в заблуждение», – говорится в заявлении «Матч ТВ».

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (7)
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edw7777
1652707174
Анисимова гнать поганой метлой с телевидения. Это просто позор отечественной журналистике, когда в ее рядах подобные деятели. Это я так мягко выразился в отличие от самого анисимова.
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(Меня за банили)
1652708458
А кстати когда сам Шлюба будет извиняться?
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3meeeD
1652708752
Матч тв ,дзюба,стыд России!
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Play
1652713567
Матч тв ср*ная помойка уже давным давно, всё что оттуда льётся, не отличить от канализационной трубы или экскурсии в псих больницу.
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Enter2006
1652714129
Матч ТВ = Газпрём. Не забываем. Своего же опустили )
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lipatov32
1652714530
Канал помойка, всё кто остался на нём, помоиии!!!!!!
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