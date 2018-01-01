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Агент Тиля – о будущем игрока: «Все вопросы задавайте «Спартаку»

Фулько ван Куперен, агент полузащитника Гуса Тиля, не знает, где продолжит карьеру его клиент.

  • Права на голландца до 2024 года принадлежат «Спартаку».
  • С июня 2021-го он находится в аренде в «Фейеноорде».
  • В этом сезоне Тиль забил 21 гол и сделал 5 ассистов в 48 матчах.

«Вернется ли Тиль в Россию? Пожалуйста, не спрашивайте это у меня. Все вопросы задавайте «Спартаку», а не мне», – сказал агент.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +948

    alefreddy 1 час назад

    Продать подороже здесь он неприжился

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