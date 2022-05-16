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Газизов: «Матч с «Рубином» – самый важный в сезоне. У «Уфы» боевой настрой»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о предстоящей игре 30-го тура РПЛ против «Рубина».

«Рубин» выкупил все билеты? Отлично! Чем больше болельщиков, тем лучше.

Впереди нас ждет самый важный матч в сезоне для «Уфы». В нашей истории уже были матчи такого накала. Настрой боевой. Другого не может быть», – сказал Газизов.

  • «Рубин» примет «Уфу» в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.
  • Чтобы избежать вылета, башкирской команде нужно победить.
  • Если казанцы проиграют, то вылетят в ФНЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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16.05.2022 23:15
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