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  • Губерниев: «Рубин» вылетит и из ФНЛ, если Слуцкий продолжит работу»

Губерниев: «Рубин» вылетит и из ФНЛ, если Слуцкий продолжит работу»

16 мая 2022, 20:10
8

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о положении «Рубина» в РПЛ.

«Если исходим из нынешнего регламента, мы понимаем прекрасно, что если Леонид Слуцкий продолжит работу в «Рубине», то на следующий сезон «Рубин» вылетит и из ФНЛ.

Люди бывают разные, кто-то любит Пьеху, кто-то любит, чтобы ему боль причиняли. У меня такое ощущение, что сейчас как с той нелюбимой женой, чем хуже, тем лучше.

Сегодня утром я прочитал информацию о том, что болельщики, мол, давайте приходите бесплатно, поддержите «Рубин». То есть команда вообще не играет. Тренер сыпется, все плохо, но давайте из последних сил, болельщики.

Надо было Слуцкого выгонять уже несколько туров тому назад. Он тренер хороший, грамотный специалист, но сейчас у него вообще ничего не получается.

«Крокодил не ловится, не растет кокос». Плакать поздно, богу молиться – тем более. В такой ситуации надо было как-то команду встряхнуть, тем более по составу, даже когда были легионеры, они уже начинали играть плохо», – сказал Губерниев.

  • 21 мая «Рубин» примет «Уфу».
  • В случае поражения казанцы вылетят в ФНЛ.
  • Команда Слуцкого проиграла 3 матча подряд с общим счетом 0:10.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Zubo
1652723342
100% , верняк
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paracetamol
1652732052
Согласен, пусть в Англию едет!
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JTherry
1652732743
"надо было как-то команду встряхнуть..." ...как может плюшевый Слуцкер "встряхнуть" команду..? разве что юморком из КВН и 0:10 после трех игр... вместо матча Рубин-фуфа лучше Пьеху послушать...)
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serglider
1652734348
Да, чёт кисло у рубиновых идут дела! При чем когда Деспота отцепили, было ясно, что там обстановка не лучшая, а когда косяком ушли легионер стало ясно, что Рубироид будет болтаться как дерьмо в проруби))) Но вот что бы вот так... Смена тренера конечно могла встряхнуть команду, а могло случится как с Арсеналом... Если вылетит это будет большой минус в карму Слуцкого.
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Дядя Серёжа
1652757302
Лёнчик пусть билеты раздаёт, а последнюю игру дать на откуп команде с капитаном. Хотят остаться - отыграют на возможности и как повезёт...
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Vitaga
1652760889
как комментатор губерниев по аналогии с футболом тоже в лучшем случае ФНЛ и то в биатлоне.
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zigbert
1652775116
Рубин конечно может вылететь в ФНЛ а может и нет. Последний тур определит и расставит все точки над и.
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