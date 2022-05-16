Губерниев: «Рубин» вылетит и из ФНЛ, если Слуцкий продолжит работу»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о положении «Рубина» в РПЛ.

«Если исходим из нынешнего регламента, мы понимаем прекрасно, что если Леонид Слуцкий продолжит работу в «Рубине», то на следующий сезон «Рубин» вылетит и из ФНЛ.

Люди бывают разные, кто-то любит Пьеху, кто-то любит, чтобы ему боль причиняли. У меня такое ощущение, что сейчас как с той нелюбимой женой, чем хуже, тем лучше.

Сегодня утром я прочитал информацию о том, что болельщики, мол, давайте приходите бесплатно, поддержите «Рубин». То есть команда вообще не играет. Тренер сыпется, все плохо, но давайте из последних сил, болельщики.

Надо было Слуцкого выгонять уже несколько туров тому назад. Он тренер хороший, грамотный специалист, но сейчас у него вообще ничего не получается.

«Крокодил не ловится, не растет кокос». Плакать поздно, богу молиться – тем более. В такой ситуации надо было как-то команду встряхнуть, тем более по составу, даже когда были легионеры, они уже начинали играть плохо», – сказал Губерниев.

21 мая «Рубин» примет «Уфу».

В случае поражения казанцы вылетят в ФНЛ.

Команда Слуцкого проиграла 3 матча подряд с общим счетом 0:10.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?