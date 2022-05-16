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Фанат «Расинга» вновь пришел на матч с черепом деда

16 мая 2022, 13:32
4

Фанат «Расинга» принес на матч череп дедушки, который он выкопал из могилы.

Болельщик пришел с черепом деда на ответный матч 1/2 финала Кубка Аргентины против «Боки Хуниорс», в котором «Расинг» уступил по пенальти и вылетел из турнира.

  • В апреле 2019 года этот фанат уже приходил на стадион с черепом деда, предварительно достав его из могилы.
  • Тогда «Расинг» праздновал первое чемпионство за 5 лет.

Фото: твиттер Роя Немера

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Источник: твиттер журналиста Роя Немера
Аргентина Расинг Клуб Бока Хуниорс
Комментарии (4)
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vladik12
1652697981
Выгуливает дедушку раз в три года.
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3meeeD
1652700923
Епт как так то?)
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Roma56
1652701398
Бывает же такое)
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ilichkadr
1652703649
Осталось в бабушкинах трусах придти..........
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