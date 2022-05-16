Фанат «Расинга» вновь пришел на матч с черепом деда

Фанат «Расинга» принес на матч череп дедушки, который он выкопал из могилы.

Болельщик пришел с черепом деда на ответный матч 1/2 финала Кубка Аргентины против «Боки Хуниорс», в котором «Расинг» уступил по пенальти и вылетел из турнира.

В апреле 2019 года этот фанат уже приходил на стадион с черепом деда, предварительно достав его из могилы.

Тогда «Расинг» праздновал первое чемпионство за 5 лет.

Фото: твиттер Роя Немера

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