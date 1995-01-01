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    Аргентинский болельщик достал из могилы череп деда, чтобы отпраздновать чемпионство

    Болельщик «Расинга» из Авельянеды принес на празднование чемпионства любимой команды череп дедушки, который он выкопал из могилы. Его клуб впервые с 2014 года выиграл чемпионат Аргентины.

    – Как вас зовут?

    – Габриэль.

    – Вы принесли с собой череп? Чей он?

    – Череп моего дедушки. Я пронес его так. Он был фанатом. Вперед, «Расинг»!

    – Как думаете, что сейчас чувствует твой дедушка?

    – Определенно гордость. Его зовут Валентин Агилер. Можешь поздороваться (улыбается).

    Источник: TNT Sports LA

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    Сегодня, 11:22
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +138

      Звезда запаса 18 минут назад

      Он не сказал, что выкопал. Версия: раздобыл черепок и пошутил, что дедовский.

      0
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      Рейтинг: +30052

      Полная Канистра 26 минут назад

      ему лечиться надо здоровый на такое точно не пойдёт

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13808

      VVM1964 1 час назад

      Идиотов везде хватает (((

      2
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      Рейтинг: +882

      almanev 1 час назад

      Давно такой жести не читал)))

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