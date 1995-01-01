Аргентинский болельщик достал из могилы череп деда, чтобы отпраздновать чемпионство

Он не сказал, что выкопал. Версия: раздобыл черепок и пошутил, что дедовский.
Болельщик «Расинга» из Авельянеды принес на празднование чемпионства любимой команды череп дедушки, который он выкопал из могилы. Его клуб впервые с 2014 года выиграл чемпионат Аргентины.
– Как вас зовут?
– Габриэль.
– Вы принесли с собой череп? Чей он?
– Череп моего дедушки. Я пронес его так. Он был фанатом. Вперед, «Расинг»!
– Как думаете, что сейчас чувствует твой дедушка?
– Определенно гордость. Его зовут Валентин Агилер. Можешь поздороваться (улыбается).