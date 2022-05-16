Тренер «Зенита» Оливейра: «Все иностранцы настроены остаться. Они довольны в России»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал о позиции легионеров по поводу продолжения карьеры в петербургском клубе.
– Вы лучше всего общаетесь с иностранцами. Они все готовы остаться в «Зените» на следующий сезон?
– Да! Все ребята довольны в России, все себя чувствуют хорошо. Все настроены остаться здесь.
– Их не напрягает отсутствие Лиги чемпионов?
– Этот вопрос мы пока не обсуждали, но они спокойно к этому относятся.
– От их национальных федераций нет никаких санкций? Некоторым европейцам говорят: «Если вы останетесь, то не будете играть за сборную»...
– Нет, по этому поводу ничего нет. Тем более на данный момент наши футболисты не вызываются в сборную. Все нормально, все спокойно.
- «Зенит» 4 раза подряд стал чемпионом России.
- За клуб выступают 8 иностранцев – Деян Ловрен, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Малком, Клаудиньо, Юри Алберто и Нуралы Алип (гражданин Казахстана, не считается легионером в РПЛ).
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