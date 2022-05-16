Тренер «Зенита» Оливейра: «Все иностранцы настроены остаться. Они довольны в России»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал о позиции легионеров по поводу продолжения карьеры в петербургском клубе.

– Вы лучше всего общаетесь с иностранцами. Они все готовы остаться в «Зените» на следующий сезон?

– Да! Все ребята довольны в России, все себя чувствуют хорошо. Все настроены остаться здесь.

– Их не напрягает отсутствие Лиги чемпионов?

– Этот вопрос мы пока не обсуждали, но они спокойно к этому относятся.

– От их национальных федераций нет никаких санкций? Некоторым европейцам говорят: «Если вы останетесь, то не будете играть за сборную»...

– Нет, по этому поводу ничего нет. Тем более на данный момент наши футболисты не вызываются в сборную. Все нормально, все спокойно.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?