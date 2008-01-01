Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
2 Тест: какое решение примет футболист?
Тест: какое решение примет футболист?
3 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?

Тренер «Зенита» Оливейра: «Все иностранцы настроены остаться. Они довольны в России»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал о позиции легионеров по поводу продолжения карьеры в петербургском клубе.

– Вы лучше всего общаетесь с иностранцами. Они все готовы остаться в «Зените» на следующий сезон?

– Да! Все ребята довольны в России, все себя чувствуют хорошо. Все настроены остаться здесь.

– Их не напрягает отсутствие Лиги чемпионов?

– Этот вопрос мы пока не обсуждали, но они спокойно к этому относятся.

– От их национальных федераций нет никаких санкций? Некоторым европейцам говорят: «Если вы останетесь, то не будете играть за сборную»...

– Нет, по этому поводу ничего нет. Тем более на данный момент наши футболисты не вызываются в сборную. Все нормально, все спокойно.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Дзюба – о возвращении в Москву: «Неописуемая радость» 1
Малком не намерен уходить из «Зенита» 1
Сафонов – об интересе «Зенита»: «Ничего не знаю. Остаюсь с «Краснодаром» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:07
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11