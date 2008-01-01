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Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

Кофрие пообещал, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие считает, что в сезоне-2022/23 московская команда будет входить в число претендентов на победу в РПЛ.

«Могу пообещать фанатам, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Думаю, нашему клубу по силам обыгрывать «Зенит». Все возможно», – сказал Кофрие.

  • В этом сезоне «Спартак» идет на 10-м месте в Премьер-лиге.
  • Чемпионом России 4-й раз подряд стал «Зенит».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +946

    alefreddy 1 час назад

    со средненьким валидольным составом можно бороться лишь за место выше 10го

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    Рейтинг: +403

    SLADE2019 1 час назад

    Последним предложением (словосочетание) все поставил на места. А по серьезному, если убрать всех уровнем Кофрие и найти им сильную замену (а это в настоящее время совсем непросто), то можно попытаться на чемпионство замахнуться.

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    Рейтинг: +15171

    ilichkadr 1 час назад

    Ну, Спартак себе и нашёл птицу-говорун! Щебечет всем и вся, а вот играть в футбол так и не научился.

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