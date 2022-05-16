Кофрие пообещал, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие считает, что в сезоне-2022/23 московская команда будет входить в число претендентов на победу в РПЛ.

«Могу пообещать фанатам, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Думаю, нашему клубу по силам обыгрывать «Зенит». Все возможно», – сказал Кофрие.

В этом сезоне «Спартак» идет на 10-м месте в Премьер-лиге.

Чемпионом России 4-й раз подряд стал «Зенит».

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