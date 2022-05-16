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  • Кофрие пообещал, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне

Кофрие пообещал, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне

16 мая 2022, 10:50
5

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие считает, что в сезоне-2022/23 московская команда будет входить в число претендентов на победу в РПЛ.

«Могу пообещать фанатам, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне. Думаю, нашему клубу по силам обыгрывать «Зенит». Все возможно», – сказал Кофрие.

  • В этом сезоне «Спартак» идет на 10-м месте в Премьер-лиге.
  • Чемпионом России 4-й раз подряд стал «Зенит».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (5)
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ilichkadr
1652688409
Ну, Спартак себе и нашёл птицу-говорун! Щебечет всем и вся, а вот играть в футбол так и не научился.
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SLADE2019
1652689512
Последним предложением (словосочетание) все поставил на места. А по серьезному, если убрать всех уровнем Кофрие и найти им сильную замену (а это в настоящее время совсем непросто), то можно попытаться на чемпионство замахнуться.
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alefreddy
1652689611
со средненьким валидольным составом можно бороться лишь за место выше 10го
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партизан84
1652696180
это он новость о своем уходе комментировал?
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Валерий1965
1652701685
Так он летом свалит)))
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