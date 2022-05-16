Будущий тренер «МЮ» тен Хаг сегодня прилетит в Манчестер

Эрик тен Хаг вскоре приступит к исполнению обязанностей на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Уже в понедельник, 16 мая, 52-летний специалист прилетит в Англию.

В штаб голландца точно войдет Митчелл ван дер Гааг, работавший с ним в «Аяксе». Также продолжаются переговоры со Стивом Маклареном.

Тренер заключил с «МЮ» контракт по схеме «3+1».

Тен Хаг сменит Ральфа Рангника.

«Юнайтед» осталось сыграть с «Кристал Пэлас». В случае победы команда попадет в Лигу Европы.

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