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Будущий тренер «МЮ» тен Хаг сегодня прилетит в Манчестер

Эрик тен Хаг вскоре приступит к исполнению обязанностей на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Уже в понедельник, 16 мая, 52-летний специалист прилетит в Англию.

В штаб голландца точно войдет Митчелл ван дер Гааг, работавший с ним в «Аяксе». Также продолжаются переговоры со Стивом Маклареном.

  • Тренер заключил с «МЮ» контракт по схеме «3+1».
  • Тен Хаг сменит Ральфа Рангника.
  • «Юнайтед» осталось сыграть с «Кристал Пэлас». В случае победы команда попадет в Лигу Европы.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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