Сафонов – об интересе «Зенита»: «Ничего не знаю. Остаюсь с «Краснодаром»

Да уж без нагрузок тебя молодые бычки не оставят, вчера отстоял на нолик, но с соперником поточнее бьющим будет сложно сухарики делать...
Удачи всей команде и желаю обойтись без приобритений новых иносранцев...
Пусть свои парни заматереют и будут всех выносить...
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов опроверг наличие переговоров с «Зенитом».
«Я ничего не знаю. На данный момент остаюсь с «Краснодаром». Никакой информации об интересе других клубов лично до меня не доходило», – сказал Сафонов.
Сообщалось, что «Зенит» пытался купить 23-летнего воспитанника «Краснодара», но тот ответил отказом.
- В этом сезоне Сафонов пропустил 27 голов в 27 матчах.
- Его контракт с клубом истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость голкипера сборной России – 16 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?