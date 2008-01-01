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Сафонов – об интересе «Зенита»: «Ничего не знаю. Остаюсь с «Краснодаром»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов опроверг наличие переговоров с «Зенитом».

«Я ничего не знаю. На данный момент остаюсь с «Краснодаром». Никакой информации об интересе других клубов лично до меня не доходило», – сказал Сафонов.

Сообщалось, что «Зенит» пытался купить 23-летнего воспитанника «Краснодара», но тот ответил отказом.

  • В этом сезоне Сафонов пропустил 27 голов в 27 матчах.
  • Его контракт с клубом истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость голкипера сборной России – 16 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64082

    portero 16 минут назад

    Да уж без нагрузок тебя молодые бычки не оставят, вчера отстоял на нолик, но с соперником поточнее бьющим будет сложно сухарики делать...
    Удачи всей команде и желаю обойтись без приобритений новых иносранцев...
    Пусть свои парни заматереют и будут всех выносить...

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