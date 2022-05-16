Сафонов – об интересе «Зенита»: «Ничего не знаю. Остаюсь с «Краснодаром»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов опроверг наличие переговоров с «Зенитом».

«Я ничего не знаю. На данный момент остаюсь с «Краснодаром». Никакой информации об интересе других клубов лично до меня не доходило», – сказал Сафонов.

Сообщалось, что «Зенит» пытался купить 23-летнего воспитанника «Краснодара», но тот ответил отказом.

В этом сезоне Сафонов пропустил 27 голов в 27 матчах.

Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость голкипера сборной России – 16 миллионов евро.

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