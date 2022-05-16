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  • Быстров: «Тот, кто считает пенальти «Зенита» в игре со «Спартаком» несправедливым, вообще не разбирается в футболе»

Быстров: «Тот, кто считает пенальти «Зенита» в игре со «Спартаком» несправедливым, вообще не разбирается в футболе»

16 мая 2022, 00:47
10

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров оценил пенальти из очного матча команд в 29-м туре РПЛ (1:1). С него на 90+3 минуте петербуржцы сравняли счет.

«Спорный пенальти? Те, кто считает, что пенальти не было, вообще не разбираются в футболе, их мнение не особо учитывается. Александр Ерохин первый на мяче. Некоторые кричали, что Александр Селихов добрался до мяча. Но нет, Ерохин первый на мяче, и Селихов сносит его.

Получилось так, что был фол в пользу «Спартака». Судья сосредоточен на матче, он видел, что Ерохин проталкивает мяч и Селихов врезается в него. Если не фол, то что это?» – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (10)
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Томик
1652662529
Володька, а ты то когда начал в нем разбираться? Ты просто в него играл. Причем тогда, когда трактовки правил были ещё не перевернуты с ног на голову.
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1652671987
Быстров с пьяну смотрел матч что ли, Селихов первый на мяче, а Ерохин ему следом ещё и коленом в грудь засадил. Там нужно было свистеть и останавливать игру за фол Ерохина на Селихове, во вратарской атака на вратаря.
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SLADE2019
1652681477
Пенальти натянутый, безусловно,а вот гол был чистый, вот судья какт-то выбирался из положения. Выбрал что-то среднее.
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ААМ
1652682635
Гол СПАМа - судейская ошибка. Пенальти тоже. Нормальный гол забил зенитовец до назначения пенала.
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Kollljan
1652684216
Это видели все кроме Заремы и спамовских неадекватов.
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Fusballer
1652686724
Больше всего удручает плохая реализация моментов у Спартака. Били прямо во вратаря. Над этим надо работать.
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zigbert
1652688968
Последним мяч отбивал Селихов и какое же тут нарушение?
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Persona_non_Grata
1652689666
" Безапелляционность суждений свидетельствует о том, что мозг вцепился в точку зрения, как утопающий в спасательный круг, и не может её отпустить, поскольку не умеет плавать в этой стихии. "
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