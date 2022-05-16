Быстров: «Тот, кто считает пенальти «Зенита» в игре со «Спартаком» несправедливым, вообще не разбирается в футболе»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров оценил пенальти из очного матча команд в 29-м туре РПЛ (1:1). С него на 90+3 минуте петербуржцы сравняли счет.

«Спорный пенальти? Те, кто считает, что пенальти не было, вообще не разбираются в футболе, их мнение не особо учитывается. Александр Ерохин первый на мяче. Некоторые кричали, что Александр Селихов добрался до мяча. Но нет, Ерохин первый на мяче, и Селихов сносит его.

Получилось так, что был фол в пользу «Спартака». Судья сосредоточен на матче, он видел, что Ерохин проталкивает мяч и Селихов врезается в него. Если не фол, то что это?» – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Есть мнение, что пенальти был назначен ошибочно.

В «Спартаке» недовольны судейством в матче с «Зенитом».

Матч в поле судил сочинец Павел Кукуян.

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