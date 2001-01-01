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Фанат «Факела» отправился на матч с «Металлургом» бегом

Болельщик «Факела» Вадим предпочел отправиться на матч 37-го тура ФНЛ против липецкого «Металлурга» своим ходом.

«Пробежать около 120 километров ради любимой команды – не проблема для фаната воронежского «Факела».

Вадим уже совсем скоро доберeтся до Липецка, где его команда сыграет с местным «Металлургом», – написала ФНЛ.

  • Матч в Липецке начнется в 16:00 по Москве.
  • «Факел» уже гарантировал себе участие в переходных матчах за место в РПЛ.
  • Воронежцев не было в высшем дивизионе с 2001 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер ФНЛ

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