Фанат «Факела» отправился на матч с «Металлургом» бегом

Болельщик «Факела» Вадим предпочел отправиться на матч 37-го тура ФНЛ против липецкого «Металлурга» своим ходом.
«Пробежать около 120 километров ради любимой команды – не проблема для фаната воронежского «Факела».
Вадим уже совсем скоро доберeтся до Липецка, где его команда сыграет с местным «Металлургом», – написала ФНЛ.
- Матч в Липецке начнется в 16:00 по Москве.
- «Факел» уже гарантировал себе участие в переходных матчах за место в РПЛ.
- Воронежцев не было в высшем дивизионе с 2001 года.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: твиттер ФНЛ