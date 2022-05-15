Фанат «Факела» отправился на матч с «Металлургом» бегом

Болельщик «Факела» Вадим предпочел отправиться на матч 37-го тура ФНЛ против липецкого «Металлурга» своим ходом.

«Пробежать около 120 километров ради любимой команды – не проблема для фаната воронежского «Факела».

Вадим уже совсем скоро доберeтся до Липецка, где его команда сыграет с местным «Металлургом», – написала ФНЛ.

Матч в Липецке начнется в 16:00 по Москве.

«Факел» уже гарантировал себе участие в переходных матчах за место в РПЛ.

Воронежцев не было в высшем дивизионе с 2001 года.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?