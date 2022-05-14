Самедов: «Большинство легионеров не покинет ведущие клубы РПЛ»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался по ситуации с возможным отъездом легионеров из РПЛ.

– Покинет ли большая часть легионеров наши ведущие клубы – «Спартак», «Зенит», «Динамо», ЦСКА? Или все-таки клубам удастся их удержать?

– Пока они играют, многие заявляют, что хотят остаться. Думаю, в ближайшее время поймем. Кажется, что большинство останется.

Россия отстранена от еврокубков.

Сборная России не может проводить международные официальные матчи.

РПЛ в следующем сезоне может быть увеличена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?