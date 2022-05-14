Самедов: «Большинство легионеров не покинет ведущие клубы РПЛ»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался по ситуации с возможным отъездом легионеров из РПЛ.
– Покинет ли большая часть легионеров наши ведущие клубы – «Спартак», «Зенит», «Динамо», ЦСКА? Или все-таки клубам удастся их удержать?
– Пока они играют, многие заявляют, что хотят остаться. Думаю, в ближайшее время поймем. Кажется, что большинство останется.
- Россия отстранена от еврокубков.
- Сборная России не может проводить международные официальные матчи.
- РПЛ в следующем сезоне может быть увеличена.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Metaratings