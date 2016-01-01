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Самедов: «Большинство легионеров не покинет ведущие клубы РПЛ»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался по ситуации с возможным отъездом легионеров из РПЛ.

– Покинет ли большая часть легионеров наши ведущие клубы – «Спартак», «Зенит», «Динамо», ЦСКА? Или все-таки клубам удастся их удержать?

– Пока они играют, многие заявляют, что хотят остаться. Думаю, в ближайшее время поймем. Кажется, что большинство останется.

  • Россия отстранена от еврокубков.
  • Сборная России не может проводить международные официальные матчи.
  • РПЛ в следующем сезоне может быть увеличена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +6939

    BarStep 58 минут назад

    Ушли те, кто об этом подумывал и раньше., но их держали контракты, а тут свалилась такая халява..
    Ну и те, кому тупо перестали платить, и это логично, они же в конце концов леги..

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