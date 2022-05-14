Вратарь «Ланса» Лека едва не подрался с тренером и сломал палец, выбив дверь в раздевалке

На этой неделе на тренировке «Ланса» произошел конфликт.

Поссорились голкипер Жан-Луис Лека и тренер вратарей Тьерри Маласпина.

Полноценную драку смогли предотвратить другие футболисты, однако без травм не обошлось.

После инцидента Лека выбил дверь в раздевалке и сломал палец. Из-за этого он пропустит остаток сезона.

В «Лансе» подтвердили наличие конфликтной ситуации, однако не назвали имена фигурантов, пообещав применить к ним дисциплинарные меры.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?