Вратарь «Ланса» Лека едва не подрался с тренером и сломал палец, выбив дверь в раздевалке

На этой неделе на тренировке «Ланса» произошел конфликт.
Поссорились голкипер Жан-Луис Лека и тренер вратарей Тьерри Маласпина.
Полноценную драку смогли предотвратить другие футболисты, однако без травм не обошлось.
После инцидента Лека выбил дверь в раздевалке и сломал палец. Из-за этого он пропустит остаток сезона.
В «Лансе» подтвердили наличие конфликтной ситуации, однако не назвали имена фигурантов, пообещав применить к ним дисциплинарные меры.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: ESPN