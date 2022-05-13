«Сочи»: «Матч с «Динамо» будет игрой года. Мы сильны духом»

«Сочи» по итогам матча 29-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0) гарантировал себе медали по итогам сезона. Пресс-служба клуба по этому поводу оставила пост.

«Сочи» – в топ-3 сезона-2021/22! Спустя три года в сильнейшей лиге страны.

11 мая 2019-го мы пробились в РПЛ. Спустя год мы спасли неудачный сезон и избежали вылета. Ещe через год мощная концовка позволила нам пробиться в топ-5, обеспечив себе место в еврокубках. Этот сезон мы уже точно закончим в тройке лучших команд страны!

Мы благодарны всем болельщикам, кто поддерживал наш клуб на протяжении этих лет. Это наш общий успех. Спасибо, что были с нами. Верили в нас несмотря ни на что до самого конца. Вы – лучшие!

Борьба ещe не закончилась, впереди главный матч года – за серебро. Так или иначе, мы сильны духом. И будем биться до конца!» – написали сочинцы.

Судьба 2-го места определится в последнем туре в очном матче против «Динамо».

Это 3-й сезон «Сочи» в РПЛ.

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