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«Сочи»: «Матч с «Динамо» будет игрой года. Мы сильны духом»

«Сочи» по итогам матча 29-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:0) гарантировал себе медали по итогам сезона. Пресс-служба клуба по этому поводу оставила пост.

«Сочи» – в топ-3 сезона-2021/22! Спустя три года в сильнейшей лиге страны.

11 мая 2019-го мы пробились в РПЛ. Спустя год мы спасли неудачный сезон и избежали вылета. Ещe через год мощная концовка позволила нам пробиться в топ-5, обеспечив себе место в еврокубках. Этот сезон мы уже точно закончим в тройке лучших команд страны!

Мы благодарны всем болельщикам, кто поддерживал наш клуб на протяжении этих лет. Это наш общий успех. Спасибо, что были с нами. Верили в нас несмотря ни на что до самого конца. Вы – лучшие!

Борьба ещe не закончилась, впереди главный матч года – за серебро. Так или иначе, мы сильны духом. И будем биться до конца!» – написали сочинцы.

  • Судьба 2-го места определится в последнем туре в очном матче против «Динамо».
  • Это 3-й сезон «Сочи» в РПЛ.
  • У главного тренера Владимира Федотова летом истечет контракт.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Сочи»

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13.05.2022 23:31
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