«Нижний Новгород» Кержакова одержал 1 победу в последних 12 матчах

«Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова в последних 12 играх добился одной победы. Она случилась 2 апреля в матче против «Ростова» (2:1).

Сегодня «Нижний Новгород» в 29-м туре РПЛ в меньшинстве удержал ничью против «Сочи» (0:0).

Кержаков принял команду в прошлом году.

Это дебютный сезон для «Нижнего Новгорода» в РПЛ.

Команда идет в таблице 11-й, еще не гарантировав себе невылет.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?