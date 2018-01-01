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«Нижний Новгород» Кержакова одержал 1 победу в последних 12 матчах

«Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова в последних 12 играх добился одной победы. Она случилась 2 апреля в матче против «Ростова» (2:1).

Сегодня «Нижний Новгород» в 29-м туре РПЛ в меньшинстве удержал ничью против «Сочи» (0:0).

  • Кержаков принял команду в прошлом году.
  • Это дебютный сезон для «Нижнего Новгорода» в РПЛ.
  • Команда идет в таблице 11-й, еще не гарантировав себе невылет.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16166

    paracetamol 1 минуту назад

    Керж - нормальный тренер!

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    Рейтинг: +63904

    portero 1 час назад

    Да уж как они победы одерживали, благодаря неимоверному фарту, команда должна была вылететь...

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