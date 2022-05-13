Депутат Госдумы Хамзаев: «Зачем нам нужен футбол? Зачем нам эта большая государственная машина?»

Султан Хамзаев, депутат Госдумы РФ, предложил определиться, зачем в России существует профессиональный футбол.

«А зачем нам вообще сегодня футбол нужен? Давайте определимся для себя. Зачем нам эта большая государственная машина? Это не частная история. 97 процентов денег в футболе – государственные. Какая цель? Что мы хотим добиться?» – сказал Хамзаев.

Уроженец Дагестана был избран депутатом Госдумы в прошлом году.

Хамзаев – руководитель федерального проекта «Трезвая Россия».

Он входит в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?