Депутат Госдумы Хамзаев: «Зачем нам нужен футбол? Зачем нам эта большая государственная машина?»

Зачем нам ДЕПУТАТЫ??????????????????????? Вот в чем вопрос...(((
Султан Хамзаев, депутат Госдумы РФ, предложил определиться, зачем в России существует профессиональный футбол.
«А зачем нам вообще сегодня футбол нужен? Давайте определимся для себя. Зачем нам эта большая государственная машина? Это не частная история. 97 процентов денег в футболе – государственные. Какая цель? Что мы хотим добиться?» – сказал Хамзаев.
- Уроженец Дагестана был избран депутатом Госдумы в прошлом году.
- Хамзаев – руководитель федерального проекта «Трезвая Россия».
- Он входит в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?