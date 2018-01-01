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Депутат Госдумы Хамзаев: «Зачем нам нужен футбол? Зачем нам эта большая государственная машина?»

Султан Хамзаев, депутат Госдумы РФ, предложил определиться, зачем в России существует профессиональный футбол.

«А зачем нам вообще сегодня футбол нужен? Давайте определимся для себя. Зачем нам эта большая государственная машина? Это не частная история. 97 процентов денег в футболе – государственные. Какая цель? Что мы хотим добиться?» – сказал Хамзаев.

  • Уроженец Дагестана был избран депутатом Госдумы в прошлом году.
  • Хамзаев – руководитель федерального проекта «Трезвая Россия».
  • Он входит в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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Комментарии21
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    Рейтинг: +15651

    Cleaner 13 минут назад

    Зачем нам ДЕПУТАТЫ??????????????????????? Вот в чем вопрос...(((

    1
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    Рейтинг: +15007

    ilichkadr 17 минут назад

    Не могу согласиться с тем, что народ избрал такого депутата. Наверняка купили ему депутатский мандат. Ну, идиот, что ещё можно сказать...

    0
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    Рейтинг: +12357

    playsh 23 минуты назад

    Бедная Россия.У нас большинство депутатов из ГД безмозглые идиоты,ну откуда жизнь у нас будет нормальной?
    Газзаев ушёл,Хамсаев пришёл - писец остался.Бесконечная безнадёга...

    3
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    Рейтинг: +276

    Stavr007 27 минут назад

    для того, чтобы создавать видимость спорта в стране, как в общем и в каждой сфере куда ни глянь, одна видимость, на деле куриная жопа

    1
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    Рейтинг: +6591

    Из Твери Леха 44 минуты назад

    Чтоб бабло пилить, зачем же еще. Бездонная кормушка...

    1
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    Рейтинг: +935

    qawzsexdr 1 час назад

    «А зачем нам вообще сегодня нужена ГОС ДУМА? Давайте определимся для себя. Зачем нам эта большая государственная машина? Это не частная история. 97 процентов бюджета – ОСЕДАЮТ В КАРМАНАХ. Какая цель? Что мы хотим добиться?

    10
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    Рейтинг: +1449

    ab15488 1 час назад

    то ли дело борьба! вот куда бабки вкладывать надо, все ЧМ и ЧЕ будут наши)))

    1
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    Рейтинг: +4782

    ySS 1 час назад

    Кто бы знал, что есть такой чинуша..? А так, пропиарился... дёшево и громко

    1
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    Рейтинг: +4091

    Snek 1 час назад

    А Гос Дума нам зачем? Она ничего не производит и ест гос бабло. Глупый какой-то депутат...

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    Рейтинг: +15651

    Cleaner > Snek 12 минут назад

    Других там не держат.(

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    Рейтинг: +17433

    Persona_non_Grata 1 час назад

    А вот не хочет ли наш доблестный депутат поставить другой вопрос - а нужна ли нам ТАКАЯ Госдума и с такими зарплатами - может её подсократить и финансирование этого госаппарата тоже - ведь по большому счету она ничего серьезного САМА не решает ((( А то набрали туда спортсменов, артистов и хрен знает кого, для дружного одобрямс !

    11
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