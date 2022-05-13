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  • Депутат Госдумы Хамзаев: «Зачем нам нужен футбол? Зачем нам эта большая государственная машина?»

Депутат Госдумы Хамзаев: «Зачем нам нужен футбол? Зачем нам эта большая государственная машина?»

13 мая 2022, 18:59
23

Султан Хамзаев, депутат Госдумы РФ, предложил определиться, зачем в России существует профессиональный футбол.

«А зачем нам вообще сегодня футбол нужен? Давайте определимся для себя. Зачем нам эта большая государственная машина? Это не частная история. 97 процентов денег в футболе – государственные. Какая цель? Что мы хотим добиться?» – сказал Хамзаев.

  • Уроженец Дагестана был избран депутатом Госдумы в прошлом году.
  • Хамзаев – руководитель федерального проекта «Трезвая Россия».
  • Он входит в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (23)
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фанат джигурды
1652458621
Хамзаев – руководитель федерального проекта «Трезвая Россия». Он входит в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции. То есть, он ничего не делающий дешёвый популист.
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rash1959
1652459312
Заморачиваться не буду, просто продублрую свой коммент на депутата терюшкова. "Оооочень тяжёлый больной. На кой хрен нам нужны эти ... депутаты. Вот с таких муdakоv и есть все беды в стране."
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Persona_non_Grata
1652460134
А вот не хочет ли наш доблестный депутат поставить другой вопрос - а нужна ли нам ТАКАЯ Госдума и с такими зарплатами - может её подсократить и финансирование этого госаппарата тоже - ведь по большому счету она ничего серьезного САМА не решает ((( А то набрали туда спортсменов, артистов и хрен знает кого, для дружного одобрямс !
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Snek
1652460785
А Гос Дума нам зачем? Она ничего не производит и ест гос бабло. Глупый какой-то депутат...
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qawzsexdr
1652461138
«А зачем нам вообще сегодня нужена ГОС ДУМА? Давайте определимся для себя. Зачем нам эта большая государственная машина? Это не частная история. 97 процентов бюджета – ОСЕДАЮТ В КАРМАНАХ. Какая цель? Что мы хотим добиться?
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Из Твери Леха
1652462125
Чтоб бабло пилить, зачем же еще. Бездонная кормушка...
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Plyash
1652463405
Бедная Россия.У нас большинство депутатов из ГД безмозглые идиоты,ну откуда жизнь у нас будет нормальной? Газзаев ушёл,Хамсаев пришёл - писец остался.Бесконечная безнадёга...
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ilichkadr
1652463756
Не могу согласиться с тем, что народ избрал такого депутата. Наверняка купили ему депутатский мандат. Ну, идиот, что ещё можно сказать...
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BRO_football
1652468241
Хамзаев скорее хотел сказать не зачем нужен футбол, а зачем государственные деньги в футболе? И это правильный вопрос. Когда, как не сейчас сокращать государственное финансирование клубов? В первую очередь на зарплаты футболистам. Получают они неприлично много. А за что, непонятно. Станут ли они хуже играть после сокращение зарплаты? А как будто они раньше хорошо играли? Депутаты в Госдуме то же самое. Непонятно чем они занимаются и за что получают такие деньги. Тоже нахрен сократить им зарплаты!
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Кузьмич на трибуне
1652471208
А зачем в России Пенсионный фонд и многочисленные думы( Госдума, Верхняя палата, Нижняя палата, Краевые и областные думы, городские думы), скоро наверняка будут и районные и микрорайонные станичные и деревенские думы. Госдума+ Пенсионный фонд тратит тратят денег больше чем верховный совет СССР , и причём основные деньги уходят нашим чиновникам по карманам. За 30 лет из России в США уехало на ПМЖ больше половины эксдепутатов. Зачем нам пенсионный фонд, если уже несколько лет все пенсии начисляются в электронном перерасчёте.
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