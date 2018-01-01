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Мостовой: «В этот раз «Спартак» точно не пропустит семь голов от «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 29-го тура РПЛ против «Зенита».

«В этот раз «Спартак» конечно не пропустит семь голов. Такое, как произошло в Питере, бывает раз в десять лет. Такого точно не будет.

Тем более «Зенит» уже давно чемпион, да и «Спартак» выровнялся. Игра должна получиться в удовольствие. Думаю, играть будут те, кто получает меньше игрового времени.

А что даeт этот матч? У «Зенита» уже половина игроков в отпуске, на чемоданах, а в «Спартаке» есть риск получить повреждения к финалу. Смысла рисковать и носиться, чтобы потом кусать локти, нет», – считает Мостовой.

  • Матч пройдет 15 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве.
  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» идет на 9-м месте.
  • В 1-м круге чемпионата петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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