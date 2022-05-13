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  • Романцев – об отстранении российских команд от еврокубков: «Нет худа без добра»

Романцев – об отстранении российских команд от еврокубков: «Нет худа без добра»

13 мая 2022, 18:10
3

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о санкциях УЕФА в отношении российского футбола.

– Как вы смотрите на существующую футбольную реальность, где Россию отстранили от международного футбола?

– Это только случилось, и мы не можем знать, что будет дальше. Год без еврокубков – не так много.

Нет худа без добра: может, обратим внимание на наш футбол. По моему мнению, в последнее время у нас было засилье иностранцев. Надо обратить внимание на наших футболистов.

Мы хорошо выступаем в юношеском футболе, а после все пропадает. Мы смотрим – одна звезда, вторая. А где они? Куда они пропадают? Доходят до определенного уровня и исчезают.

Надо их мотивировать не деньгами, а кубками. Показывать фильмы про Стрельцова, Яшина. Люди играли не за деньги. Мои учителя – Бесков и Старостин – тоже играли не за деньги, а за страну, за своих товарищей.

Можно ли сейчас сделать это? Не знаю. Европа откроется, и мы должны быть готовы. В конце концов люди придут в себя.

– Почему мы не стали лучше, когда играли против сильнейших команд в Европе?

– Значит, делали что-то неправильно. Если бы у нас было все лучшее, мы бы выигрывали.

Моя команда существовала только потому, что мы сами зарабатывали. Мы не могли даже оставить игроков, которые вышли на высокий уровень. Мы вынуждены были их продавать, чтобы сохранить команду.

Футболисты уезжали в топ-5 чемпионатов: Англия, Испания, Франция, Италия и Германия. Если бы в то время нам удалось сохранить состав, то мы могли бы выиграть что-то в Европе.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (3)
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Persona_non_Grata
1652465463
«Нет худа без добра» - не вижу добра (((, а если оно даже и есть, наши добропроебы все равно этим не воспользуются (((
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Иван Петров 1986
1652471597
Да мы уже тридцать лет не то делаем.
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zigbert
1652506449
Посмотрим как будет выглядеть все в реальности.
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