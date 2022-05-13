Нобоа, Жоаозиньо и Кассьерра – в основе «Сочи»; у «Нижнего Новгорода» сыграют Гоцук, Стоцкий и Эннин

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Нижнего Новгорода» на матч 29-го тура чемпионата России.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Кассьерра.
«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.
- Игра пройдет на сочинском стадионе «Фишт».
- Начало – в 19:00 мск.
- «Сочи» идет на 3-м месте в таблице РПЛ, «Нижний Новгород» – на 11-м.
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Источник: сайт РПЛ