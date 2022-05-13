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Романцев: «Спартак» укомплектован на первую тройку РПЛ»

13 мая 2022, 13:38
14

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что у московской команды есть шансы бороться за топ-3 РПЛ уже в следующем сезоне.

«Главное, что там видят тренеры, а не я. Что-то нравится, что-то нет. Некоторые игроки «Спартака» подходят под комбинационный стиль, некоторые нет.

Команда укомплектована на [первую] тройку. При правильной работе они должны зацепиться за тройку на следующий год», – сказал Романцев.

  • «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ.
  • Команда вышла в финал Кубка России, где сыграет с «Динамо».
  • В Лиге Европы москвичи добрались до 1/8 финала, после чего их исключили из турнира.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (14)
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Vitaga
1652439076
скорей всего по составу Спартак уступает лишь Зениту. то что сейчас Спартак не в тройке хотя бы исключительная бездарность руководства
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Enter2006
1652439506
Романцев, никогда не забуду 90тые и как ты по сути жил с командой! Как ты выкладывался как тренер и переживал! Тебя Спартаку и не хватает..
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Красногорск_Фан
1652440105
ТСЖ укомплектован на 5+. И где выигрыш ЛЧ (и даже кубка Франции) . Большего бетона не знаю чем что ТСЖ стабильно вылетает из турнира. Одной комплектации не достаточно. Все звезды только под ногами друг у друга путаются. Еще нужен фарт , толковый тренер, преданные болельщики и т.д. А Спартак покажет свою комплектацию уже завтра и 29.05 чего она стоит.
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docndoc
1652443820
Ключевые слова: "..при правильной работе,," Давненько её не видно...
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Persona_non_Grata
1652444082
Ну если не в тройке, то уж в пятерке просто обязан быть, а если прошерстить и чутка усилиться, то - ДА... согласен .
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alefreddy
1652446853
не согласен некоторые игроки средненькие и матчи от этого валидольные.Есть время что то поменять
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FCSpartakM
1652447304
А кто вообще большую разницу по игре между 2 и 10 местом? Играет ЦСКА -Сочи, а уровень игры ниже, чем Ростов-Спартак.
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NewLife
1652447599
Перелом в худшую сторону произошел во время второго Карреры и пиджака, разбазарили игроков, набрали серость, а теперь никак не можем прийти в себя. Надеюсь, ОИР прав.
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raritet
1652448282
Не думаю, что команда слабая. В первую очередь это чехарда тренерская. Оставь того же Тедеско, думаю, что совсем другая картинка была бы. Вполне возможно что в этом году за чемпионство поборолись бы. Приходят тренеры и даже не успев запомнить всех по именам, уже уволены. Укрепил 2 позиции и команда для ЛЧ.
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