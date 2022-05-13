Романцев: «Спартак» укомплектован на первую тройку РПЛ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что у московской команды есть шансы бороться за топ-3 РПЛ уже в следующем сезоне.

«Главное, что там видят тренеры, а не я. Что-то нравится, что-то нет. Некоторые игроки «Спартака» подходят под комбинационный стиль, некоторые нет.

Команда укомплектована на [первую] тройку. При правильной работе они должны зацепиться за тройку на следующий год», – сказал Романцев.

«Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ.

Команда вышла в финал Кубка России, где сыграет с «Динамо».

В Лиге Европы москвичи добрались до 1/8 финала, после чего их исключили из турнира.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?