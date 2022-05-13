Романцев: «Спартак» укомплектован на первую тройку РПЛ»

ТСЖ укомплектован на 5+. И где выигрыш ЛЧ (и даже кубка Франции) . Большего бетона не знаю чем что ТСЖ стабильно вылетает из турнира. Одной комплектации не достаточно. Все звезды только под ногами друг у друга путаются. Еще нужен фарт , толковый тренер, преданные болельщики и т.д. А Спартак покажет свою комплектацию уже завтра и 29.05 чего она стоит.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что у московской команды есть шансы бороться за топ-3 РПЛ уже в следующем сезоне.
«Главное, что там видят тренеры, а не я. Что-то нравится, что-то нет. Некоторые игроки «Спартака» подходят под комбинационный стиль, некоторые нет.
Команда укомплектована на [первую] тройку. При правильной работе они должны зацепиться за тройку на следующий год», – сказал Романцев.
- «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ.
- Команда вышла в финал Кубка России, где сыграет с «Динамо».
- В Лиге Европы москвичи добрались до 1/8 финала, после чего их исключили из турнира.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?