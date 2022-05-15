Где смотреть «Краснодар» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 15 мая

«Краснодар» и ЦСКА сыграют в матче 29-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в воскресенье, 15 мая.
- Встреча пройдет на стадионе «Краснодар».
- Начало – 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Краснодар – ЦСКА
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 18:55 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Краснодар – ЦСКА
- Победа Краснодара – 3.15
- Ничья – 3.70
- Победа ЦСКА – 2.15
Источник: «Бомбардир»