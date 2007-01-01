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Семин: «Смешно, когда говорят, что Анчелотти не самый большой тактик. Это выдающийся тренер»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о знакомстве с тренером «Реала» Карло Анчелотти.

– Кто еще из иностранных тренеров произвел на вас при личном общении самое большое впечатление?

– Карло Анчелотти, хоть наше знакомство и нельзя назвать таким близким. Тем не менее помню, как в 2007 году, когда я был президентом «Локомотива», он приезжал во главе «Милана» на международный турнир, организованный нашим клубом в Черкизове, и у нас была возможность пообщаться.

Очень симпатичный человек! Не зря его команды добиваются таких результатов. Будучи отталкивающим, высокомерным человеком, в современном футболе, в каждодневном общении с самостоятельными и богатыми игроками ты ничего не добьешься.

Еще мы с ним встречались в 2012 году, когда он работал в «ПСЖ», а я в киевском «Динамо» и наши команды оказались в одной группе Лиги чемпионов.

Мы проиграли в Париже, и он нам там преподал серьезный урок быстрых контратакующих действий, которые мы никак не могли сдержать. У нас не было шансов, хотя до того при другом тренере мы тот же «ПСЖ» в плей-офф Кубка УЕФА обыграли.

Это выдающийся тренер, и когда где-то читаю, что он, мол, не самый большой тактик, мне становится смешно.

Тактика – важная составляющая для тренера, но одна из многих, и те же Фергюсон и Анчелотти это доказали! На одной тактике ты никогда не выиграешь Лигу чемпионов и все пять главных европейских чемпионатов, как это удалось итальянцу!» – сказал Семин.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 09:16
Комментарии1
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    Рейтинг: +63877

    portero 1 час назад

    Завидуют просто...

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