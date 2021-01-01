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Мостовой: «Отсутствие еврокубков не скажется на мотивации «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

«От нас ничего не зависит, мы просто очень надеемся, что скоро вернeмся в еврокубки. А пока мы концентрируемся на внутренних турнирах, в том числе на новых, которые скоро должны появиться.

На нашей мотивации отсутствие еврокубков никак не скажется – нам хочется брать титулы и выигрывать в каждом матче», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» в этом году стал чемпионом России 4-й раз подряд.
  • В ЛЧ команда заняла 3-е место в группе и отправилась в плей-офф ЛЕ, где вылетела от «Бетиса».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +595

    Suvorov51 22 минуты назад

    Да а как это может сказаться на бомжах. ведь их в гейропе за х.й не считают они поставщики очков. по этому и не скажится. а вот на других командах это очень скажется. то очки получали от бомжей а теперь их надо добывать

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    Рейтинг: +7402

    R_a_i_n 1 час назад

    Естеееественно. На мотивации зенита сказывается только счет в банке!

    1
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    Рейтинг: +222

    Slavan62 > R_a_i_n 1 час назад

    А количество никому не заподло. Если на работе прилично платят, никто не возражает и бежать в другую контору не собирается

    1
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    Рейтинг: +7402

    R_a_i_n > Slavan62 38 минут назад

    никто не спорит

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