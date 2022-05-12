Мостовой: «Отсутствие еврокубков не скажется на мотивации «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

«От нас ничего не зависит, мы просто очень надеемся, что скоро вернeмся в еврокубки. А пока мы концентрируемся на внутренних турнирах, в том числе на новых, которые скоро должны появиться.

На нашей мотивации отсутствие еврокубков никак не скажется – нам хочется брать титулы и выигрывать в каждом матче», – сказал Мостовой.

«Зенит» в этом году стал чемпионом России 4-й раз подряд.

В ЛЧ команда заняла 3-е место в группе и отправилась в плей-офф ЛЕ, где вылетела от «Бетиса».

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