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Андрей Мостовой: «7:1 со «Спартаком» – лучший момент этого сезона»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой вспомнил лучшие моменты этого сезона.

«Однозначно 7:1 со «Спартаком» – лучший момент текущего сезона. Историческая победа с таким счeтом, к тому же я отметился двумя голами.

Также очень запоминающимся получился матч Лиги чемпионов против «Челси» на «Стэмфорд Бридж» – великий стадион, великая команда в соперниках, гимн турнира. Лига чемпионов – огромный праздник. Особенно когда играешь против команд уровня «Челси» и «Ювентуса», ещe и на таких стадионах.

Тяжеловато было на выезде с «Ювентусом»: соперник умело нас загнал, мы проиграли по делу. В чемпионате России таких матчей не было – было просто очень интересно играть с «Динамо», «Спартаком», ЦСКА.

Часто против «Зенита» соперники показывают закрытый футбол, зато топ-команды действуют более открыто. Плюс соответствующий антураж», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» в 4-й раз подряд выиграл чемпионат России.
  • В воскресенье, 15 мая, петербуржцы сыграют на выезде со «Спартаком».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 19:01
Комментарии2
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    Рейтинг: +63801

    portero 1 час назад

    С таким настроем главное на открывашке не обосраться крупно...
    Праздник был давно, сейчас весна!!!

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    Рейтинг: +3587

    Kollljan 1 час назад

    Андрюха! Мочи Спартак!

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