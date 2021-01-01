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Агент: «Карраскаль останется в ЦСКА. После семи матчей активировалась опция выкупа»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, заявил, что его клиент останется в московском клубе.

«Конечно, Хорхе Карраскаль останется в ЦСКА. После того, как он сыграл за ЦСКА 7 игр, автоматически активировалась опция выкупа.

Выкупил ли ЦСКА Хорхе официально? Подписывать контракт повторно не нужно. На данный момент контракт подписан на 4 года в случае покупки», — сказал Родригес.

  • ЦСКА арендовал Карраскаля с правом выкупа у «Ривер Плейт».
  • Колумбиец забил 1 гол в 12 матчах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63800

    portero 1 час назад

    У ЦСКА денег то на премиальные агентам и руководству хватит? Там наверное сумма превышает стоимость игрока..

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