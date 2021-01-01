Агент: «Карраскаль останется в ЦСКА. После семи матчей активировалась опция выкупа»

У ЦСКА денег то на премиальные агентам и руководству хватит? Там наверное сумма превышает стоимость игрока..
Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, заявил, что его клиент останется в московском клубе.
«Конечно, Хорхе Карраскаль останется в ЦСКА. После того, как он сыграл за ЦСКА 7 игр, автоматически активировалась опция выкупа.
Выкупил ли ЦСКА Хорхе официально? Подписывать контракт повторно не нужно. На данный момент контракт подписан на 4 года в случае покупки», — сказал Родригес.
- ЦСКА арендовал Карраскаля с правом выкупа у «Ривер Плейт».
- Колумбиец забил 1 гол в 12 матчах.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?