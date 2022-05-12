Агент: «Карраскаль останется в ЦСКА. После семи матчей активировалась опция выкупа»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, заявил, что его клиент останется в московском клубе.

«Конечно, Хорхе Карраскаль останется в ЦСКА. После того, как он сыграл за ЦСКА 7 игр, автоматически активировалась опция выкупа.

Выкупил ли ЦСКА Хорхе официально? Подписывать контракт повторно не нужно. На данный момент контракт подписан на 4 года в случае покупки», — сказал Родригес.

ЦСКА арендовал Карраскаля с правом выкупа у «Ривер Плейт».

Колумбиец забил 1 гол в 12 матчах.

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