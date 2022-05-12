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«Янг Бойз»: «Мартинс больше не наш игрок. «Спартак» его выкупил»

Глава селекционного отдела «Янг Бойз» Стефан Шапюиза подтвердил, что «Спартак» выкупил полузащитника Кристофера Мартинса.

«Мартинс Перейра больше не наш игрок. «Спартак» действительно выкупил Кристофера. Условия выкупа узнавайте у клуба», — сказал Шапюиза.

  • В конце января «Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.
  • По информации Transfermarkt, московский клуб заплатил за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока сможет за 6,4 миллиона.
  • Мартинс забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 12 матчах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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Комментарии13
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    Рейтинг: +5290

    rash1959 13 минут назад

    Поначалу был немного пуглив, но в итоге получается добротный опорник, и в атаке сосем не хуже других.

    2
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    Рейтинг: +2522

    swot1205 44 минуты назад

    хорошее приобретение, но дороговато...

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +685

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    Понаберут черти кого. А потом болтаются внизу турнирной таблицы.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +7387

    R_a_i_n > Конопляных дел мастер 16 минут назад

    Мнение каловых дел мастера очень важно для нас.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +2903

    Enter2006 1 час назад

    Удачи Кристоферу в Спартаке!

    5
    Ответить
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    Рейтинг: +13490

    Fusballer 1 час назад

    А как происходит оплата в условиях санкций?

    1
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    Рейтинг: +2903

    Enter2006 > Fusballer 1 час назад

    рублями? )))))

    2
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    Рейтинг: +9830

    "supermax" > Enter2006 1 час назад

    ахах...а потом произошла конвертация в евро

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    Рейтинг: +17392

    Persona_non_Grata 1 час назад

    На данный момент, наверное самый путевый игрок середины поля - как говорится " на безрыбье и рак - рыба " )))

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    Рейтинг: +7387

    R_a_i_n > Persona_non_Grata 1 час назад

    Его связка с Умяровым выглядит более менее. Зобнина в топку.

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    Рейтинг: +17392

    Persona_non_Grata > R_a_i_n 52 минуты назад

    Ну более менее - это же не то что хотелось бы, а хотелось бы сильный центр, ну или ХОТЯ БЫ одного игрока ТОП уровня даже по уровню РПЛ .

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    Рейтинг: +7387

    R_a_i_n > Persona_non_Grata 17 минут назад

    Топ к нам не приедет, даже если денег дадут. В РПЛ на данную позицию просто нету игроков, вот и получается, что эта связка смотрится более менее.

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    Рейтинг: +17392

    Persona_non_Grata > R_a_i_n 10 минут назад

    Ну я естественно меряю по уровню РПЛ, возможно присмотреть лега, я бы уже и Крала вернул, а вообще бы надо игрока уровня Алекса или Фернандо .

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