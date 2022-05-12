«Янг Бойз»: «Мартинс больше не наш игрок. «Спартак» его выкупил»

Глава селекционного отдела «Янг Бойз» Стефан Шапюиза подтвердил, что «Спартак» выкупил полузащитника Кристофера Мартинса.

«Мартинс Перейра больше не наш игрок. «Спартак» действительно выкупил Кристофера. Условия выкупа узнавайте у клуба», — сказал Шапюиза.

В конце января «Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.

По информации Transfermarkt, московский клуб заплатил за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока сможет за 6,4 миллиона.

Мартинс забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 12 матчах.

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