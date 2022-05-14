Где смотреть «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 14 мая

«Локомотив» и «Динамо» сыграют в матче 29-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 14 мая.
- Встреча пройдет на «РЖД Арене».
- Начало – 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив – Динамо
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 16:00 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч Локомотив – Динамо
- Победа Локомотива – 3.95
- Ничья – 3.75
- Победа Динамо – 1.88
Источник: «Бомбардир»