Губерниев – о долгах «Локомотива»: «Правильно понимаю, что все украли?»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о долгах «Локомотива». Клуб может лишиться имущества.

«Я правильно понимаю, что в «Локомотиве» все украли? Или это другое?

Объясню: если в клубе такая ситуация, долги, убытки и т.д., это значит некомпетентное руководство, только и всего», – написал Губерниев.

«Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

Клуб намерен избавиться от фарма «Казанки».

Последний раз «Локомотив» брал РПЛ в 2018 году.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?