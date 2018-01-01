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Губерниев – о долгах «Локомотива»: «Правильно понимаю, что все украли?»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о долгах «Локомотива». Клуб может лишиться имущества.

«Я правильно понимаю, что в «Локомотиве» все украли? Или это другое?

Объясню: если в клубе такая ситуация, долги, убытки и т.д., это значит некомпетентное руководство, только и всего», – написал Губерниев.

  • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.
  • Клуб намерен избавиться от фарма «Казанки».
  • Последний раз «Локомотив» брал РПЛ в 2018 году.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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