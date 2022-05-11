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  • Экс-директор «Локомотива» Киричек: «Сумма кредитов клуба критична. Возможно, придется распродавать имущество»

Экс-директор «Локомотива» Киричек: «Сумма кредитов клуба критична. Возможно, придется распродавать имущество»

11 мая 2022, 11:49
3

Бывший исполнительный директор «Локомотива» Алексей Киричек рассказал о финансовой ситуации в клубе. Она угрожающая.

— За год у «Локо» в два раза выросли краткосрочные (до 12 месяцев) кредиты и займы — с 1,8 миллиарда рублей до 3,6. Насколько эта большая сумма?

— Это очень большая сумма. Если мы возьмем ситуацию за несколько предыдущих лет, у «Локо» на конец года были займы в размерах 1-1,3 миллиарда рублей. Но эти займы были, как объясняли, именно для «кассового разрыва». Так бывает, что деньги [для своевременного погашения расходов] приходят чуть позднее, поэтому клуб берет деньги в долг и на конец года имеет займы. Клуб тратит этот займ на текущие расходы, а при поступлении денежных средств [ожидаемо пришедших чуть позднее отчетности] клуб иногда в первом же квартале может погасить кредит.

Но рост кредитных средств в два раза — это явно связано в первую очередь с ростом расходов. Сумма критична. У «Локо» доходы за 2021 год — 7 миллиардов рублей. Это трансферы, спонсоры, реализация прав и доходы от соревнований УЕФА, а долг при этом — 3,6 млрд. То есть половина. И здесь важно посмотреть на расходы клуба, поскольку отдавать нужно будет не только займ, но и проценты. Возникает вопрос, как клуб сможет обслуживать этот заем, если ставка по нему будет, допустим, 10 процентов. Это 360 млн в год.

Другой тревожный момент — за год выручка клуба выросла на 80 миллионов, а себестоимость бизнеса (прямые расходы на его функционирование) — на 900 миллионов. Это тоже критично. Простой пример: вы покупаете яблоко у поставщиков за рубль, продаете — за два. В следующем году вы продаете яблоко за 2,5 рубля (рост на 25 процентов), но поставщики теперь требует не рубль, а два (рост расходов на покупку яблока в два раза). То есть ваши расходы на закупку яблок растут быстрее, чем доходы с их продажи. В случае с «Локо» разница еще больше.

Надо понимать, что из всех доходов клуб 70-80 процентов тратит на зарплаты и трансферы, остальное — на другие нужды. Если рассуждать, что на погашение кредитов идет только прибыль, то у «Локо» за 2021 год с этим сложно: чистый убыток 2,6 миллиардов рублей, а до налогов — 2,8 миллиардов рублей. Это очень большой убыток.

Стоит отметить, что на данный момент объем обязательств значительно превышает объем краткосрочных оборотных активов. Почти в два раза. Да, есть футболисты, но их не продашь в быстром режиме. Есть риск неисполнения обязательств, если клуб не сможет обеспечить ликвидность (увеличение доходов, новые займы, резкое сокращение расходов). Например, могут возникнуть задолженности не только по выплатам кредитов, но и в том числе по [отложенным] платежам за футболистов, которые должны наступить в следующем сезоне.

— У «МЮ» какое-то время назад был долг в районе 450 миллионов фунтов, но паники это не вызывало. Почему?

— Кредит может быть любой, главное — есть ли возможность его обслуживать (платить проценты и возвращать «тело» долга). У «МЮ» есть положительный денежный поток (когда доходы превышают расходы, проще говоря), это позволяет им платить соответствующие проценты и выплачивать основной долг. «МЮ» даже умудряется платить дивиденды своим акционерам в течение нескольких последний лет. В случае «Локо» не очень понятно, как будет планироваться погашение кредита.

Какие есть варианты? Один из — акционер [клуба] должен внести деньги в добавочный капитал, и они целиком пойдут на возвращение кредита. Эти средства вносятся безвозмездно. Для примера: допустим, у вас есть одна акция компании «Тесла», вы верите, что она будет развиваться, — и вы покупаете еще две акции. Также и здесь: если акционер верит в бизнес, в его развитие и рост, то есть опция внести дополнительные деньги, чтобы, допустим, погасить кредит.

Другой вариант — это конвертация долга в уставной капитал. То есть банк, который выдавал кредит, конвертирует задолженность в капитал клуба. По сути, получает его часть — и становится еще одним акционером. Плохо ли это? Разницы особой нет: был один акционер, стало два. Ну, надо будет больше договариваться [по дальнейшей деятельности клуба].

Но нужно понимать, что не каждый кредитор согласиться на такую сделку. Для банка это всегда невыгодно, они редко стремятся конвертировать кредиты в капитал каких-либо организаций. Банки избегают возможности становится акционерами непрофильных активов, это им невыгодно.

Третий вариант — распродажа имущества. Помните случай с «Динамо», которое тоже финансировалось за счет займов? В какой-то момент им пришлось отдавать активы — стадионом, землей. Не знаю, какая у «Динамо» была сумма задолженности, — тогда не публиковалась их отчетность. Но из текущей отчетности могу сказать, что клуб по-прежнему производит какие-то выплаты, связанные с ранее накопленными кредитными обязательствами. Такое было даже в 2021 году.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (3)
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JTherry
1652263051
"В какой-то момент Динамо пришлось отдавать активы — стадионом, землей..." ...локо, намек понятен..? и про аренду Лужников сегодняшний вброс понятен... не вилами по воде писали в прошлом году о сносе стадиона в Черкизово...
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Беспонтий
1652264793
можно всё продать до ночной электрички в темноте шагов ты всё ждёшь по привычке
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PAREVG.
1652304502
Все бюргеры разворовали... Гнать их, пинками, до Берлина, как наши деды в 1945 году...
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