Каттани: «Ларссон точно вернeтся в «Спартак» из аренды в АИКе»

Нападающий Джордан Ларссон вернется в «Спартак» после окончания аренды в АИКе. Об этом заявил спортивный директор московского клуба Лука Каттани.

«Ларссон точно вернeтся в «Спартак» после аренды в АИК. Процедура очень простая – это обычная аренда», — сказал Каттани.

Швед месяц назад приостановил контракт со «Спартаком» до 30 июня.

Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.

Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

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