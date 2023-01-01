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Каттани: «Ларссон точно вернeтся в «Спартак» из аренды в АИКе»

Нападающий Джордан Ларссон вернется в «Спартак» после окончания аренды в АИКе. Об этом заявил спортивный директор московского клуба Лука Каттани.

«Ларссон точно вернeтся в «Спартак» после аренды в АИК. Процедура очень простая – это обычная аренда», — сказал Каттани.

  • Швед месяц назад приостановил контракт со «Спартаком» до 30 июня.
  • Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
  • Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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