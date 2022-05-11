Изидор: «В России болельщики особо не критикуют. Они очень дружелюбны»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о российских болельщиках.

«Болельщики особо не критикуют, они очень дружелюбны. Когда я приехал, болельщики подарили мне матрeшки, угощали едой. Такие маленькие жесты умиляют.

Во Франции я думал, что работаю, но здесь ещe тяжелее. У нас есть русский тренер по физподготовке и ещe один немецкий специалист, он по-настоящему строг.

Приезжаем на базу рано утром, потом занятия в тренажeрном зале, просмотр видео, разминка и тренировка на 100%. Я также работаю над собой после тренировок. Совсем сил не остаeтся», — сказал Изидор.

«Локо» купил Изидора зимой у «Монако» за 3,5 миллиона евро.

Он забил 7 голов и отдал 1 ассист в 10 матчах РПЛ.

Изидор был признан лучшим игроком «Локо» в марте и апреле.

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