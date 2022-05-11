Россиянин Умаев из «Ахмата» хочет играть за сборную Казахстана

Российский нападающий «Ахмата» Идрис Умаев может стать гражданином Казахстана.

По информации Meta-ratings, 23-летний форвард готов играть за сборную Казахстана. Он рассказал об этом новому главному тренеру национальной команды Магомеду Адиеву.

Отец Умаева родился в Казахстане.

Адиев уже работал с Умаевым в «Шахтере» из Караганды и «Чайке».

Умаев провел 9 матчей за «Ахмат» в этом сезоне РПЛ.

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