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Россиянин Умаев из «Ахмата» хочет играть за сборную Казахстана

Российский нападающий «Ахмата» Идрис Умаев может стать гражданином Казахстана.

По информации Meta-ratings, 23-летний форвард готов играть за сборную Казахстана. Он рассказал об этом новому главному тренеру национальной команды Магомеду Адиеву.

  • Отец Умаева родился в Казахстане.
  • Адиев уже работал с Умаевым в «Шахтере» из Караганды и «Чайке».
  • Умаев провел 9 матчей за «Ахмат» в этом сезоне РПЛ.

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Источник: Meta-ratings

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